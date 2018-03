Fragen und Antworten zu Simon the Sorcerer 3D

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Simon the Sorcerer 3D oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Das siebte Fenster Darth_Yippiieh am 30. August 2013 um 18:06

Ich hatte das Spiel früher auf Win XP...aber leider ging die CD kaputt (Keine Details...) Ich wills ...

keine Antworten Sordids Festung (Höhle) The-Gazette_Fan am 06. Mai 2012 um 17:01

Kann mir Jemand sagen, wie ich durch diese dämliche Höhle komme? Ich bin in einen Felsvorsprung ...

keine Antworten Gnom, Dynamit und Hammer Sunrisze am 30. August 2010 um 20:45

Ich hab ein paar Fragen. 1. wo bekomme ich das Dynamit? 2. Ich muss jetzt bei dem Wettbewerb einen ...

1 Antwort Wie betäubt man den Gnom? Roan-Shryne am 21. Dezember 2009 um 12:58

Also ich bin soweit gekommen, dass ich den Gnom unter der Glocke gefangen habe, aber jetzt bekomm ...

1 Antwort Wie kann man skippen? Roan-Shryne am 27. November 2009 um 18:26

Bei diesen endlos dauernden Szenen, vorallem beim Vorspann, wollt ich mal wissen, obs ne Möglichkeit ...

1 Antwort Dynamit und Gnome bei Simon finden.. Ruunja am 08. April 2009 um 09:09

Hallo Leute, Woher bekommt man bei simon the sorcerer 3D das Dynamit, und den Gnom? Die brauch ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Simon the Sorcerer 3D jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 74 %

6 Bewertungen

zur Simon the Sorcerer 3D