Fragen und Antworten zu Simpsons

keine Antworten Hi Leute Windelpups am 31. August 2014 um 21:05

Ich würde gerne wissen ob in den lvl 9 bei der Invasion da wo man den teleporter finden muss da weis ...

keine Antworten Gibt es einen oder mehrere cheats zur ... Pia2000(-_-) am 24. Juni 2014 um 13:27

Hallo! Ich hätt da mal ne Frage und zwar, ob es ...

3 Antworten Mythos von Marge-Drache Pia2000(-_-) am 23. Juni 2014 um 17:46



1 Antwort Wie wechsle ich zwischen den Charakteren? chrissie2464 am 02. März 2014 um 14:33

Ich bin noch ganz am Anfang wo ich mit Homer und Bart spiele. Ich bin jetzt mit Bart über die ...

keine Antworten Multiplayer?:) Strohhirn10 am 20. Februar 2014 um 19:14

Hi Leute wollte mal fragen ob das Spiel einen Multiplayer hat?Thx im Voraus:)Und lohnt es sich die ...

keine Antworten wie komm ich zu dem affen hoch... zudick am 19. Februar 2014 um 22:10

wie komm ich zu dem affen hoch der die fässer runter wirft?ich bekomm nicht alle pfosten raus um ...

keine Antworten im museum damien2013 am 18. Januar 2014 um 00:39

Hi ich bin noch am amfang im museum homer steht aufm schalter und bart soll mit der steinschleuder ...

keine Antworten ist es open world ? JIGMAD96 am 22. Dezember 2013 um 21:18

HI leute ich wollte mal fragen ob es open world ist wie ich mich erinnere kann man bei 100% frei ...

keine Antworten Brauche Hilfe beim Spiel Naddel22 am 21. Dezember 2013 um 00:40

Ich bin grade mit Lisa und Bart hinter einem Affen her aber ich komme nicht weiter da ich nicht weiß ...

keine Antworten Wo dwn? super-racaskyso-14 am 23. Juli 2013 um 20:19

Wo kann man das spiel heute noch im laden finden?

keine Antworten itchingsoom Brutus18 am 11. Juni 2013 um 12:37

bräuchten für dieses level eine Ausfürliche erklärung. Wir haben Ordnung gemacht, danach kamen wir ...

1 Antwort Wieso nur 90% ? Flatracer am 01. April 2013 um 21:50

Hallo, ich habe das spiel durchgespielt habe alle sammelobjekte alle Klischees und habe alle ...

1 Antwort wer hats geschaft max1237 am 15. Februar 2013 um 17:17

wer hat gegen den gott beim esten mal gewonen ich erst beim 4 mal

