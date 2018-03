Fragen und Antworten zu Sims 2 - Open for Business

keine Antworten Was für eine Art von Geschäft müsste ich eröffnen, ... AssassinWarrior am 31. August 2015 um 19:31

Ich besitze bereits mehrere Geschäfte, die mäßig ...

1 Antwort Möbel verkaufen? pirat-lea am 17. Januar 2015 um 22:16

Ich habe schon oft in Beispiel-Läden gesehen wie normale möbel einfach verkauft werden. Ich würde ...

1 Antwort 2 Fragen bitte helfen! Sims2aktivplayer am 21. September 2014 um 06:58

Hallo, ich wollte mal fragen, ob es geht außer durch den Status mehr Sims in den Laden zu ...

1 Antwort Fahrstuhl geht nicht!? Pitruschka am 05. Mai 2014 um 14:57

Hey ich habe das Spiel installiert und wollte einen Fahrstuhl machen. Soweit hat alles geklappt nur ...

keine Antworten Mein Spiel lässt sich nicht Instalieren! Lilly98 am 04. April 2014 um 15:28

Hallo Leute, Ich habe versucht mein Sims 2 Open for Business zu instalieren aber es geht ...

3 Antworten wie erbaue ich mir einen eigenen Tier shop? SimsFreakxD am 26. März 2014 um 16:09

Hey :3 Ich habe eine Frage..ich würde gerne meinen eigenen Tiershop bauen...nur weiß ich nicht wie ...

1 Antwort Koch einstellen Darth_Paper am 17. Januar 2014 um 20:19

Weis jemand wie man einen Koch einstellt bitte antworten

1 Antwort Mein Spiel lässt sich nicht Instalieren! Lilly98 am 02. November 2013 um 17:36

Hallo Leute, Ich habe versucht mein Sims 2 Open for Business zu instalieren aber es geht ...

2 Antworten Essen gehen simsliebhaber42 am 30. Oktober 2013 um 16:29

wenn ich bei einem gemeinschaftsgrundstück essen will und auf dem kellner klicke an tisch führen ...

1 Antwort Problem mit dem Geschäft Jan_Zocker am 19. September 2013 um 21:17

In meinem alten Spielstand habe ich mehrmals versucht, ein Geschäft zu eröffnen. Dies klappte auch ...

1 Antwort startproblem bei open for business simsliebhaber42 am 25. Mai 2013 um 18:28

ich habe mir die sims 2 open for business gekauft und ich habe auch die erweiterung haustiere ich ...

1 Antwort Tiergeschäft gizi1997 am 10. Mai 2013 um 10:57

Hey Leute :) Also ich weiß das es die Frage schon sehr oft gibt aber ich komm nicht klar. Ich habe ...

