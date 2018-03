Fragen und Antworten zu Sims 4 - An die Arbeit

Fragen

keine Antworten Sims , Laden Schaufensterpuppen. Stichy am 16. August 2017 um 20:28

Hallo , ich kenne mich mit Sims 4 eigentlich recht gut aus, aber vielleicht kennt ihr ja die Antwort ...

keine Antworten "Verbrecher" der bei einer Fahndung gesucht werden ... Alinaa am 20. April 2017 um 14:22

Hallöchen, ich soll eine Person suchen, die aber ...

keine Antworten Sims arbeitet nicht sofort ? Sciroccolu am 26. September 2016 um 09:30

Hallo , ich besitze ein Geschäft , und meine Angestellte arbeiten nicht richtig. Wenn einer da ist ...

keine Antworten Verkaufsanzeige geht nicht weg ACori am 01. Mai 2016 um 11:04

Hey ho, ich habe eine Bäckerei aufgemacht. Wenn sich Kunden etwas kaufen wollen, dann ist über sie ...

keine Antworten Problem beim Umbau des Polizeireviers AlexSIMS am 12. März 2016 um 12:24

Wenn ich mein Polizeirevier umbaue, kann ich am PC lediglich die Option "auf Patrouille gehen" ...

keine Antworten Frage zu einigen Pflanzen Alinaa am 25. Februar 2016 um 09:55

Mir fehlen beim kochen noch ein paar "Zutaten", nur finde ich diese nicht. Mir fehlen noch Tomaten, ...

keine Antworten Notizbuch Romiba am 26. Dezember 2015 um 15:54

Hallo alle zusammen Spiele seit langem mal wieder Sims. Habe aber keinen blassen Schimmer mehr wo ...

1 Antwort Eure Meinung zu den Aliens kuro_black am 19. Juli 2015 um 19:26

Hallo :) Ich bin am Überlegen, ob ich mir das Erweiterungspack kaufe. Allerdings stehe ich allgemein ...

2 Antworten 2 Arbeitende Sims smoodoos am 19. Juli 2015 um 16:03

Meine Frage ist, wenn 2 meiner Sims einen Job des Erweiterungspack haben, wie man die Jobs dann ...

1 Antwort In die Bäckerei einziehen xXKiraXx am 12. Juli 2015 um 13:16

Hallo Community, Ich habe mir eine kleine Bäckerei gebaut. Dahinter gibt es einen Eingang zur ...

keine Antworten Arzt zweite Meinung vendar82 am 04. Juli 2015 um 21:54

Hallo. Ich bin in der Arztkarriere schon Medizintechniker und muss zum ersten Mal Diagnosen stellen. ...

keine Antworten Hilfe Vampire_lady15 am 14. Juni 2015 um 10:52

Hey Leute Seit gestern habe ich die sims 4 installiert und auch gleich die EP und wenn ich es ...

keine Antworten Installationsproblem! seniines am 11. Juni 2015 um 18:32

Hallo alle miteinander, Ich hab mir heute das EP gekauft und wollte es gleich insatllieren, doch ...

keine Antworten Brauche zwei Objekte Kampf-Keks am 10. Juni 2015 um 18:28

Hallo Mitsimmer :D Ich weiß wie man die Polizeistation und das Krankenhaus bearbeiten kann. ...

keine Antworten Spiel funktioniert seit Installation nicht mehr! ... SwEetKiSses101 am 31. Mai 2015 um 17:39

Hallo Simmer! Ich brauche dringend eure Hilfe, ...

