Fragen und Antworten zu Sims Social

Fragen

keine Antworten What? sinalusa132 am 06. September 2014 um 15:34

Ich bin bei Facebook und möchte gerne Sims Social spielen.Allerdings steht immer ( auf Facebook ...

keine Antworten Sims Social irgendwann wieder online? Izzy-Tervo am 28. Oktober 2013 um 10:16

Seit Monaten ist das Spiel offline, vor einigen Jahren war das auch schon mal, aber da kam es wieder ...

keine Antworten Ich möchte bei The Sims Social neu anfangen! Ranimex3 am 19. Februar 2013 um 14:00

HILFE, ich will bei The Sims Social neu anfangen und habe mich mal im Internet schlau gemacht. Da ...

keine Antworten Wie kann man bei Sims neue Räume bauen? gelöschter User am 10. Februar 2013 um 12:52

Ich habe gerade mit Sims Freispiel angefangen, und ich weiß nich wie man neue Räume bauen kann, ich ...

keine Antworten Hilfe bei "deine eigene Halloween-burg" - van ... peewee26 am 08. Februar 2013 um 22:06

Ich komme bei der Quest - Deine eigene ...

keine Antworten Halloweenburg/Quest Doreen1972 am 27. Januar 2013 um 16:49

Brauche bitte Hilfe, ich hatte mit der Halloweenquest angefangen, musste dann leider abbrechen, da ...

1 Antwort kann man sim social auch noch woanders spielen ... sandra1999 am 27. Januar 2013 um 11:22

frage steht oben^^ ich hab noch eine: gibts ...

keine Antworten Komme nicht mehr in den raum mit der ... bo-daniel am 18. Januar 2013 um 22:45

Ich komme nicht mehr in den Raum mit der ...

keine Antworten Halbe Nachbarschaft einfach verschwunden?! x_scana am 14. Januar 2013 um 17:03

ich hab in sims social über 200 freunde..nun ist mir aufgefallen das die hälfte davon nicht mehr ...

keine Antworten meine familie ist weg als ich nach paris gereist ... momo12345 am 02. Dezember 2012 um 20:05

ich hab gespielt bin dann nach paris gereist und ...

keine Antworten Wie entferne ich Schädel? Nachtwind1 am 30. November 2012 um 14:01

Hallo, ich soll für einen Quest im Midnight Grove 3 Schädel ENTFERNEN. Ich kann die Schädel aber nur ...

keine Antworten midnight: letztes tor geht nicht auf und wie komme ... thesimssocialFTS am 24. November 2012 um 21:45

In midnight (friedhof vampierwelt o was das ist) ...

keine Antworten Plüschwürfel?! HILFE?! Nachtwind1 am 20. November 2012 um 21:02

Hallo, ich soll für Startkabel Plüschwürfel entfernen. Aber wie?! Helft mir?! LG

keine Antworten Problem mit den Garden Plot's ShadowDJM600 am 08. November 2012 um 19:01

Ich habe meine Garden Plot's ins inventar, nun bekomm ich se nicht ehr raus, da wo sie sein sollten ...

1 Antwort Sims Social, Quest abbrechen Jablqko am 08. November 2012 um 16:42

Ich bin wegen einem Quest auf irgendeinem komischen Friedhof. Dort will ich aber nicht mehr sein. ...

