Fragen und Antworten zu Sins of a Solar Empire Rebellion

Fragen

keine Antworten Spiel startet nicht mehr Thisdan am 19. März 2016 um 21:02

ja wie ihr es oben schon lesen könnt startet mein spiel nicht mehr seit dem opt-in v1.83 opt-in rein ...

1 Antwort Platzieren von Strukturen? Scoorpyn am 04. Juli 2014 um 12:38

Hallo ich habe mir vor kurzem die DLCs von Sins of a Solar Empire geholt. Mein Problem ist das alle ...

2 Antworten MOD's Hanedler am 06. Mai 2014 um 19:13

Kennt jemand gute Mod's?

1 Antwort Braucht das Spiel nur Steam? Scoorpyn am 13. April 2014 um 19:56

Hallo ich überlege mir gerade das Spiel zu holen brauche ich dafür nur Steam oder noch einen anderen ...

1 Antwort Rebellion oder das normale Sins of a Solar Empire? warhammer_DoW2 am 22. Januar 2014 um 21:57

Und lohnt sich Rebellion bzw. Sins of a Solar ...

3 Antworten deutsche Version RPGP am 12. Juli 2013 um 09:14

Ist in der deutschen Version von Sins of a Solar Empire Rebellion der DLC Forbidden Worlds ...

