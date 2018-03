Fragen und Antworten zu Sins of a Solar Empire

Fragen

keine Antworten Noch Multiplayer Spielbar ? overlord09931 am 13. September 2015 um 10:20

Hallo Ich Hab Mir Das Spiel Bei Amazon Bestellt da ich gute Erinnerungen daran habe nun meine Frage ...

1 Antwort Wie kann ich meine Steuereinnahmen optimieren? RogerX am 27. Oktober 2014 um 15:16

Ich spiele zur Zeit mit den Vasari und stehe ganz gut da. Doch nachdem ich das fremde Sternensystem ...

keine Antworten Galaxy Forge startet nicht ... Caprica am 19. März 2014 um 14:12

Hi, ich habe mir ebend Galaxy Forge geholt , Hab die dateien entpackt und wollte Galaxy Forge ...

keine Antworten Wie Funktioniert eig. bei den Vasari Abtragung bis ... Swiftikey am 15. Februar 2014 um 18:12

Wie Funktioniert eig. bei den Vasari Abtragung bis ...

2 Antworten Rebellion oder das normale Sins of a Solar Empire? warhammer_DoW2 am 22. Januar 2014 um 21:57

Und lohnt sich Rebellion bzw. Sins of a Solar ...

keine Antworten Abtragung bis zum Kern Wampa99 am 09. Januar 2014 um 16:33

Hallo! Wie benutze Ich eigentlich die Technologie Abtragung bis zum Kern? Würde gerne meine Feinde ...

keine Antworten Galaxy Forge - Mod-Karten gelöschter User am 27. September 2013 um 18:10

Galaxy Forge funktioniert bei mir normalerweise prima, doch wenn ich eine Mod aktiviere, kann ich ...

1 Antwort groß und stark Neru am 05. September 2013 um 17:05

hallo ich wollte fragen ob es eine möglichkeit gibt unendlich viele rostoffe( Metall,Kristalle,geld ...

1 Antwort Holfe Mods lassen sich nciht starten .. Patryk15 am 18. Juli 2013 um 21:59

Hallo leute , Ich suche schon länger nach einer lösung fidne aber nichts. Folgendes. Wenn ich ...

2 Antworten Patch Diplomacy 1.34 Tuning_and_Race-Forever am 27. Juni 2013 um 20:28

Hallo. Ich hab mir den Patch 1.34 für Diplomacy runtergeladen, allerdings nicht über Impulse. In ...

1 Antwort Was ist bei der "Trinity" Version alles anders, ... askaroon am 20. April 2013 um 17:41

Hab gelesen dass die Version 2 Addons beinhaltet, ...

1 Antwort Erweiterungen RPGP am 28. November 2012 um 20:11

Sind für sins of a solar empire weitere Erweiterungen oder sogar ein Nachfolger geplant?

keine Antworten Mods runterladen Todd am 15. Oktober 2012 um 18:24

Wo kann ich den jweligen Mod runterladen? kann ich dann alle gleichzeitig verwenden, in einem Spiel?

keine Antworten Battlestar Galatica mod Dominik2201 am 04. August 2012 um 21:14

Kann ich irgendwo den Battlestar Galatica mod runterladen. Da ich in nur bei megaupload finde thx

3 Antworten Standartflotte klonkrieger96 am 31. Juli 2012 um 17:34

ich bin mir nie sicher wie genau ich eine Flotte bilden soll. ich spiele bevorzugt TEC und deren ...

