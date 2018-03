Fragen und Antworten zu Skate it

Fragen

keine Antworten Hippy Jump SnakeFan13 am 01. Juli 2013 um 13:28

Wie macht man einen Hippy Jump?

keine Antworten frage belami1 am 29. September 2012 um 11:40

hey ich bekomme die hall of meat bei plan b net hin weil da muss ich mir 10 hüftknochen brechen aber ...

keine Antworten steuerung -fabi_skater- am 04. August 2012 um 19:21

kann man in skate it die steuerung ändern.also das mit den knüppel von den nunchuk die tricks ...

keine Antworten wie geht ein 360 spin? sk8er3000 am 29. Juli 2012 um 18:42



keine Antworten s.k,a.t.e challenge sk8ing am 13. Mai 2012 um 13:54

kann mir bitte mal jemand sagen wie man die s.k.a.t.e. challange schaffen kann?

keine Antworten neue karten BITTE SCHNELL ANTWORTEN Dan01 am 18. April 2012 um 17:20

hallo ich wollte mal fragen wie ich neue karten oder welten oder wie man das auch nent freischaltet ...

1 Antwort grab to grind lollybob am 17. Februar 2012 um 07:39

wie geht das denn grab to grind bitte um hilfe danke

1 Antwort dringend brolyfan70063 am 04. Februar 2012 um 13:37

kann man es mit dem skateboard controler von tony hawk shred?

1 Antwort Multiplayer fragenmann am 11. Dezember 2011 um 17:43

Hi Leute, ich wollt wissen,wie man mit zwei fernbedienungen spielt. Also ich kenn den Partymodus mit ...

keine Antworten wie kommt man weiter wen man da 2.000 punkte ... Vans13 am 28. November 2011 um 15:52

also mann muss da so ein grind und ein gap machen ...

keine Antworten Was bedeutet Master code und was bewikt es? Suirebit11 am 29. Oktober 2011 um 17:26

Frage steht oben! Bitte sofort Antworten

1 Antwort one foot grab Moulder2011 am 25. September 2011 um 14:08

Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen wie ich einen one foot grab machen kann? Ich komme sonst ...

