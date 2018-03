Fragen und Antworten zu Skyrim Hearthfire

Fragen

keine Antworten Hi Leute, in aller Kürze ! Im eigenen Haus vom ... nevereversmile am 31. Oktober 2017 um 04:04

ich habe gehört es würde eine Begleiter geben die ...

1 Antwort Kann man Lydia beliebig als vogt einstellen ? Lisaoh am 26. September 2017 um 19:30

Ich hab mein Haus jetzt gebaut und sie als Vogt eingestellt. Ich weiß das ich sie wieder als ...

1 Antwort Sind die Häuser in Hearthfire alle die gleichen? Nicolas_jfB am 07. August 2017 um 17:53

Hey Leute, sind die drei Häuser, die man mit dem DLC Hearthfire bauen kann, alle gleich? Und wenn ...

2 Antworten Falkenring Haus Waluigin64 am 12. Dezember 2016 um 11:24

Hallöchen, ich hab das Problem das ich entweder kein Brief vom Jarl in Falkenring bekommen hab oder ...

1 Antwort Lehm bekommen MedionDS am 14. November 2016 um 12:11

Woher bekomme ich Lehm, wenn ich keinen mehr habe?

1 Antwort Ehefrau tot was passiert dann? Thodo am 26. September 2016 um 18:10

Was passiert wenn meine Ehefrau einen ,,Unfall'' erleidet.Was passiert dann mit den Kindern die ich ...

1 Antwort Steinbruch leer? Kingdom_Souls am 22. Juni 2016 um 14:55

Ich habe den Steinbruch bei meinem Haus wohl etwas zu sehr beansprucht, jedenfalls scheint dieser ...

1 Antwort (Bug?) Probleme in Dämmerstern/Dawnstar chrisi2000110 am 16. Dezember 2015 um 13:14

Ich musste wegen Problemen mit der Festplatte Skyrim neu anfangen, doch wollte anstelle von ...

1 Antwort adoption klapt nicht trotz bett/ truhe/ ... Immortal23 am 23. Juni 2015 um 08:36

Hab alles was ein Kind braucht Kinder truhe bett ...

3 Antworten Wo bekomme ich Holz her? RufNekz_ am 01. Mai 2015 um 10:55

Ich habe in Falkenring rumradaliert und hab den Sägewerkinhaber umgebracht. Habe ich noch eine ...

keine Antworten Haus bauen Pokemonplayer40 am 23. April 2015 um 14:39

Hallo ich habe eine Frage wo kann man in skyrim ausser falkenring ein Haus bauen danke schonmal

keine Antworten Eigenheim einrichtung fehlt neuhalt am 08. April 2015 um 12:15

Habe mir ein Haus gebautund einen Vogt habe da Einrichtungen für Schlafzimmer Lager vorhaus gekauft ...

1 Antwort Hausbau und einrichten Manuskyrim1 am 31. März 2015 um 11:49

Ich hab mir ein haus gebaut und meinem vogt (Lydia) gesagt ich will mein magierturm einrichten. Bis ...

1 Antwort Wo bekommt man 3 Grundstücke ? Dog_the_boss am 15. März 2015 um 10:13

Wo bekommt man die letzten 2 Grundstücke den in Falken ring habe ich schon und die anderen 2 ?

3 Antworten Andere Grundstücke? SayatheAngel am 03. Februar 2015 um 01:57

HI, kann mir jemand sagen ob es auch noch andere Grundstücke außer das beim Falkenring gibt? Wenn ...

