Fragen und Antworten zu SmackDown

keine Antworten Wie ändere ich den season charakter? siggii am 22. Oktober 2013 um 18:21

habe im season mode triple h ausgeewählt und zocke schon zum zweiten mal komplett durch. wie kann ...

keine Antworten Hilfe mit der Steuerung Bitte Golden-Sun am 22. April 2013 um 20:17

Also ich spiel im Season mode den Undertaker und bin beim glaub ich letzten royal rumble match und ...

keine Antworten Rausschmeißen bei SD vs RAW 2007 terrorsteffi am 15. Juni 2012 um 21:04

Hallo! Ich spiele gerne Royal Rumble ohne Story Mode. Leider verliere ich am Ende immer, da ich ...

keine Antworten erstelter superstar vs kane inferno match phan am 17. Mai 2012 um 15:39

ich komme gegen kane nicht weiter was muss ich machen ich spiel das auf der ps2

1 Antwort Pinfall 1,2,3 verhindern Hirschy am 28. Dezember 2011 um 14:12

Ich spiele auf der Wii mit Nunchuck. Wenn ich gepinnt werde hab ich immer direkt verloren, weil ich ...

1 Antwort Kann mir jemand sagen wie man Stone Cold steve ... Sachau am 21. November 2011 um 22:48

oder selbstmachbaren stone cold oder der Originale ...

keine Antworten diven(story modus) BigRedKANE am 21. Oktober 2011 um 15:47

hey, ich habe mal die story gespielt (wenns hilft mit kane) und bei meinem ende war ich mit trish ...

3 Antworten Cover gameplayer1999 am 25. Juli 2011 um 09:37

hi ich hab mal ne frage, nämlich wer soll eigentlich der typ auf dem cover sein? thx für schnelle ...

2 Antworten oline spielen wie geht das? lars003 am 15. Mai 2011 um 13:00

ich habe mal eine frage ich kann nicht so gut englisch abber wie kann ich online gehen brauche ich ...

2 Antworten Extreme Elimination Chamber? Janihaze am 08. Mai 2011 um 13:59

Gibt es im Spiel die Matchart Extreme Elimination Chamber?

keine Antworten online son-gokussj am 24. April 2011 um 19:21

wie geht man da online brauch dieses DNAS wie macht man das

2 Antworten Titel setzen lando2512 am 18. April 2011 um 09:28

Kann man in der SvR Version 2005 Championships setzen?

1 Antwort Moin Moin Lord_of_Darkness_1997 am 27. März 2011 um 18:02

Welche Arenen gibt es ps:Danke für eure Antworten

5 Antworten Moin Moin Lord_of_Darkness_1997 am 27. März 2011 um 17:57

Lohnt es sich dass Spiel zu kaufen

