Fragen und Antworten zu Sniper - Path of Vengeance

Fragen

1 Antwort Wo finde ich die bladestone am 17. Februar 2011 um 20:23

Hallo wo finde ich die Gegenstände die ich aufnehme kann weder medkits noch lebensmittel finden und ...

2 Antworten wie kriegt man denn eine waffe ? A-K-S am 15. Januar 2011 um 13:32

wo muss ich warten,was muss ich machen und wie muss ich das machen ? bitte eine ausführliche ...

keine Antworten Gefängnisküche kemmerich am 01. August 2010 um 09:37

Bin grad in der gefängnisküche und komm nicht weiter wo íst der ausgang? Danke im vorraus

keine Antworten Schalter im Gefängnis kemmerich am 31. Juli 2010 um 21:49

Wie lege ich den Schalter im Gefängnis um?

1 Antwort ich komme nicht mehr weiter wer kann helfen ? danke am 05. April 2010 um 12:32

hallo ich hab da ein problem im gefängniss direkt am anfang da komme ich nicht weiter wo ich noch in ...

1 Antwort wie komme ich aus dem level bei marloni kletterhai am 06. Januar 2010 um 19:08

ich komme nicht zum ausgang raus. am ausgang kriege ich den hinweis, ich soll erst marloni treffen. ...

keine Antworten Wie bekomme ich das spiel auf deutsch len1195 am 22. Oktober 2009 um 15:56

ich weiß nicht wie man das spiel auf deutsch stellt

keine Antworten Hunting the Hunters Snout am 14. August 2009 um 21:23

Es ist mir jetzt zwar ein bisschen peinlich aber bei dem level am anfang komme ich irgendwie nicht ...

keine Antworten cheats Snout am 29. Juli 2009 um 20:17

ich habe weiter unten gelsen, dass ich auf die einstellungen gehn soll und z.B die zeile wo steht ...

1 Antwort deinstallation Geraboy83 am 19. Juni 2009 um 19:11

ich kann Sniper nicht deinstallieren geht so nicht und mit Spiel CD auch nicht was kann ich tun?

keine Antworten Herunterfahren gelöschter User am 13. April 2009 um 12:51

Bei mir fährt jedes mal ungefähr nach ner halben Stunde spielen der Computer runter. Muss ich das ...

1 Antwort Sniper - Path of Vengeance legatte am 08. November 2008 um 11:01

ich komme da nicht weiter wo man im tunnel beim auto startet was muss man da machen ich habe ein ...

2 Antworten wie komm ich in den lüftungsschacht? dermerlin65 am 28. Oktober 2008 um 16:37

hallo zusammen ich bin jetzt im gefängnis am lüftungsschacht angekommen.wie komm ich von den kisten ...

3 Antworten cheats legatte am 25. Oktober 2008 um 19:30

hallo wie gibt man die cheats ein bei der taste < oder ^ der taste pasiert nichts oder soll da eine ...

3 Antworten brauche hilfe beim hubschrauber valentinesbabe am 30. September 2008 um 12:11

hallo... also ich bin jetzt im Gefängnis fertig und bin jetzt dabei auzubrechen. Wenn man nach ...

