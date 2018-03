Fragen und Antworten zu Socom Fireteam Bravo 3

Fragen

keine Antworten Wann gehts wieder ? Kkdiy am 16. März 2013 um 14:23

Hi weiss irgend einer von euch ob und wann der infrastrukturmodus wieder funktioniert ?

1 Antwort Infrastruktur modus funktionielt nicht mehr Kkdiy am 10. Februar 2013 um 12:34

Hi, koennt ihr mir vielleicht helfen? Mein infrastruktur modus funktioniert Bei koop- und wettkampf ...

6 Antworten kan man ? Meister14 am 25. Januar 2013 um 17:20

ich wollte mal wissen, obman unbedingt die Missionen machen muss oder kann man auch einfach ...

4 Antworten online spielen Deniiiii am 15. Dezember 2012 um 21:30

hi weisst du wieso bei mir immer steht "empfängt die server info" und dann in 1-3 min steht da ...

4 Antworten online ((fire)) am 25. November 2012 um 12:05

Hi, ich habe vor mir das game in psn zu holen willauch online spielen miss ich dafür adhoc benutzen ...

1 Antwort kaufen gamer185 am 23. November 2012 um 15:07

hey leute ich möchte mal wissen wie das spiel so ist weil ich überlege mir ob ich es mir holen ...

2 Antworten Mission "Frostkamm" Popkornkopf am 18. November 2012 um 12:44

Bei der Mission "Frostkamm" bei Kapitel 3 komm ich nich weiter worauf muss ich mit der Basuka ...

4 Antworten Online the_strikerx135 am 21. September 2012 um 19:43

hi,leute Ima wenn ich online gehen möchte kann er nie die server info emfangen,Warum? Thx im vorraus

1 Antwort Wichtig! Ciboy am 02. September 2012 um 11:47

Hi, wollte mal fragen ob man das spiel mit Mgs für psp oder gar mit Tom Clancy's Ghost Recon - ...

1 Antwort Online rauswerfen the_strikerx135 am 07. August 2012 um 19:18

hi,luz,wist ihr wie man im online modus abstimen kann wen rauszu werfen?THX im vorraus!

keine Antworten Online the_strikerx135 am 05. August 2012 um 19:46

hi,wie viele leute kommen eig. tagtäglich im deutschen kanal on Thx im vorraus für die Antworten.

1 Antwort Online-Coad the_strikerx135 am 05. August 2012 um 12:43

hi,hab mir Socom aus dem psn-store gekauft(hat auch einen grund.meinepsp kann keine UMD lesen da der ...

1 Antwort Infastrucktur the_strikerx135 am 04. August 2012 um 22:49

hi,wie kann ich online im Infastrucktur modus spiel?da kommt nämlich ima das ich was instaliren ...

1 Antwort Lohnt sich das JK1999 am 04. August 2012 um 16:27

`moinsen XD lohnt sich das spiel ? thx JK1999

