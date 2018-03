Fragen und Antworten zu Socom: - U.S. Navy SEALs

Fragen

keine Antworten Hi Leute! Tayson98 am 06. November 2011 um 15:27

Ich wollte mal Fragen bei der Mission 3 muss man doch irgendjemanden retten,aber ich finde den ...

keine Antworten Kann Socom: Tactical Strike nicht online spielen G-HaKi-32 am 10. Oktober 2011 um 18:45

ich kann Socom: Tactical Strike nicht online spielen. immer wenn ich auf mehrspieler gehe und ich ...

keine Antworten Spielkauf Ja/Nein nick97 am 23. Juni 2011 um 15:00

ich habe das spiel als demo gespielt und fand es gleich cool wie findet ihr s und meint ihr ich ...

1 Antwort beste sekundär waffe master_soccer am 30. April 2011 um 16:26

weiß jemand welche die beste sekundär waffe ist ?hab das spiel durch doch weiß nicht welche ich ...

keine Antworten geheimmission master_soccer am 30. April 2011 um 16:25

also mein freund hat gesagt es gibt eine bonusmission gibt (stimmt das und wenn ja wie schaltet man ...

keine Antworten Online spielen maxiking1998 am 26. April 2011 um 16:19

Hi leute ich und ein kumpel wollen mal ein Match gegen 2 andere machen hat jemand bog zu ? sagt ...

2 Antworten Online gamer_freak98 am 15. März 2011 um 20:52

ey hört mal ich war gerade ma online und es waren über 65000 eingelogt aber als ich dann ein spiel ...

1 Antwort Online gamer_freak98 am 21. Februar 2011 um 20:08

Keiner loggt sich beim Infrastrukturmodus Deutsch ein kann sich vieleicht von euch wens geht jemand ...

2 Antworten Wie kann man Schalldämpfer und Laservisier ... randymoss am 19. Oktober 2010 um 09:50

Ich habe mein ganzes Team schon damit ausgerüstet ...

1 Antwort bitte schnell antworten ! Posterja am 01. August 2010 um 17:09

ich habe die demo und bei der muss man denen nur befehle geben . wie ist das beim spiel

2 Antworten Wo ist Hector Ortiz? xx-Cortez-xx am 20. Juli 2010 um 02:25

Weiss jemand wo Hector Ortiz ist ? (Doppeltes Spiel) hab die ganze map bzw Häuse Gebeude ...

3 Antworten Stimmen PC-sucht am 10. Mai 2010 um 16:54

Haben in Socom Tactical Strike die Einheiten der jeweiligen Nationen ihre eigene Stimme?(Deutschland ...

2 Antworten ONLINE spielen... sstylaaatomy am 04. Mai 2010 um 18:46

hi,ich habe das spiel und wolllte es online (infrastuktur) spielen...ich habe w-lan und wenn ich ins ...

2 Antworten Nicht zu schaffen (hilfe) Ich_spiele_gerne am 08. März 2010 um 19:11

den level mit dem 2 ingeneuire schaffe ich nicht ich befreie sie aber kann die bomben nicht ...

