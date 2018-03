Fragen und Antworten zu Sonic the Hedgehog 4

Fragen

1 Antwort wie findet man alle ermalds wiisuchti16 am 10. Juli 2011 um 17:36

frage steht oben und wollte sagen wie findet man und wo findet man diese dinger bei sonic 4

1 Antwort Eine Frage was die trophis angeht Sasuke-Ventus am 01. Mai 2011 um 18:29

Leute pls hilfe ich habe das aller letzte akt durch gespielt und und mit super sonic die akten noch ...

1 Antwort sonic 4 ep2( generation) jiyo99 am 01. Mai 2011 um 10:00

also bald kommt ja sonic generation und ich wollte wissen ob es auch 2pmodus gibt und für wii(WARE)

1 Antwort bitte dringende hilfe gesucht battlefinalking am 31. Januar 2011 um 16:03

ich bin grad bei lost labyrinth und da so knapp in der mitte des lvs sind hinten 4 fakeln die man ...

1 Antwort Zu Zweit oder Tails Yoshi-Master64 am 19. Dezember 2010 um 20:21

Kann man es zu zweit spielen oder wie bei Sonic The Hedgehog 3 den charackter wechseln z.b zu ...

5 Antworten Was ist besser? SonicFanZocker am 12. Dezember 2010 um 18:10

Hey Leute, Ich da mal ne Frage. Was ist besser?: Sonic the Hedgehog 4 oder Sonic Unleashed. Danke ...

1 Antwort Speichern Yoshi-Master64 am 16. November 2010 um 21:55

Hi leute ich wollte mal wissen Speichert Sonic 4 auch oder nicht

16 Antworten Wer ist besser Sonci oder Mario ? maronic am 13. November 2010 um 17:25

Also ich bin für Sonic der ist viel coler aber ich muss wissen welches spiel ich kaufe sicher Sonci ...

1 Antwort Bitte Helft mir BlauesMonster am 24. Oktober 2010 um 14:55

WO kann ich mir dieses Spiel kaufen ? is es überhaupt schon kaufbar ? wen nicht wann kommt es raus ...

1 Antwort Kommm nich weiter o.O ? marioundluigifreak am 15. Oktober 2010 um 14:10

Unglaublich eig. für mich dass ich es verflixt noch mal nich schaffe weiterzukommen xD in der 3. ...

3 Antworten Wieso heißt es Episode 1? jikjenny am 15. Oktober 2010 um 12:02

Hey ich hab zwar jetzt Sonic the hedgehog 4 und überall steht ja Episode 1. Sonic the Hedgehog 4 ...

2 Antworten Sonic 4 Auszeichnung xXRazeTheHedgehogXx am 14. Oktober 2010 um 18:06

Hi Leute, Hab ne ganz dringende Frage. Wie bekomm ich die Auszeichnung, bei der man den Sonic ...

3 Antworten sonic 4 oder sonic colours sennah am 31. August 2010 um 09:57

welches der beiden is besser und cooler für die wii ich find sonic colours geiler aber ich bin mir ...

2 Antworten Wie viel Microsoft Points? xXRazeTheHedgehogXx am 22. August 2010 um 16:12

Hab mal ne Frage an alle, die sich das Spiel auch runterladen möchten. Habt ihr Ideen, wieviel ...

