Fragen und Antworten zu Sonic the Hedgehog

Fragen

4 Antworten Fragen zum Spiel Chibi-Lina am 05. April 2017 um 19:01

Okay, ich weiß, dass diese Frage schon oft, ja vielleicht sogar zu oft gestellt wurde, aber das ist ...

keine Antworten Amy, oder Elise? Simfan95 am 15. Februar 2015 um 16:18

ich spiele Sonics Story und da bin ich bei so einem Teil angekommen, wo ich mich zwischen Amy und ...

keine Antworten wieso nur 82% Christian1212 am 02. Januar 2014 um 18:47

hat einer einen tipp wie ich bei silver 82% das alte schloß schaffe und bei sonic 81% weil sonic ist ...

1 Antwort multiplayer charaktere kai229 am 12. Oktober 2013 um 18:30

also kann man jetzt im multiplayer noch andere charaktere spielen außer sonic silver und shadow

7 Antworten sonic und doom arnold10 am 17. August 2013 um 11:10

was hat sonic mit doom zu tuhen

2 Antworten Bitte schnell antworten! Silverhedgehog am 06. August 2013 um 14:29

Was passiert, wenn man das Spiel nicht lädt? Ich will nämlich ein neues Spiel beginnen, ohne dabei ...

keine Antworten Silver's vollständige Psychokinese xxxNoah99xxx am 18. Juli 2013 um 17:03

Ich habe mal in der Spielanleitung gelesen das man mit Silver eine vollständige Psychokinese ...

1 Antwort Sonic the Hedgehog englich ja oder nein strohut-ruffy am 07. März 2013 um 18:03

ich müchte es mir gerne holen aber jedes video was ich gesehen habe sagte der sprächer es ist ...

1 Antwort Zepter Luigi090701 am 08. Februar 2013 um 10:24

Wo findet man mit schadow das zepter der finsternis in soleanna

1 Antwort Soll ich es mir kaufen? gelöschter User am 02. Februar 2013 um 23:10

Ich habe viele Kommentare dazu gelesen, aber gibt es wirklich sau viele Bugs und bekommt man kein ...

3 Antworten frage steht unten kai229 am 04. Januar 2013 um 22:19

lohnt es sich?

1 Antwort Super Sonic Tails_Tornado am 02. Januar 2013 um 15:20

Ich habe alle Storys geschafft aber immer noch kein Super Sonic. Wie geht das?

2 Antworten Lohnt sich das Spiel Deluxe30 am 16. Oktober 2012 um 20:06

Frage steht oben

5 Antworten Ps3 oder Xbox? MaxtheHedgehog am 11. September 2012 um 19:30

Also ich möchte mir zu weihnachten eine Xbox oder eine Ps3 zulegen. Dazu möchte ich mir auf jeden ...

keine Antworten geheim missionen super-racaskyso-14 am 07. September 2012 um 15:01

was sind die soleanna geheim missionen bzw wie schaltet man sie frei

