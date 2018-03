Fragen und Antworten zu Spaß am Turnierreiten

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Fragen

keine Antworten Wie bekommen die Pferde bessere Fähigkeiten und ... isabella363 am 07. Mai 2012 um 14:12

Hallo Leute, ich versuche immer zuerst mal ohne ...

keine Antworten Lohnt es sich das Spiel zu kaufen? Melo97 am 17. September 2011 um 15:21

Lohnt es sich das Spiel zu kaufen ich würde nämlich gerne wissen ob es gut ist ich suche auch schon ...

2 Antworten Spiel bricht immer ab Crazy_Girl am 04. Januar 2009 um 16:49

Kurz nachdem ich das Spiel gestartet habe, bekomme ich eine Fehlermeldung und kehre sofort auf den ...

2 Antworten Shetlandponny Horsegirl am 10. Februar 2008 um 09:32

Wie kann man das Sehtland zurück in ein Pferd verwandeln?

6 Antworten Spiel startet nicht gelöschter User am 27. Dezember 2007 um 12:06

Ich habe Spaß am Turnierreiten installiert, doch wenn ich es starten will erscheint zwar ein Fenster ...

