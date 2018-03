Fragen und Antworten zu Spellforce - Breath of Winter

Fragen

keine Antworten Wolfspelz? Black94 am 02. März 2016 um 13:36

Hallo zusammen, der Wolfspelz den ich bekommen habe in Tirganarch ist der zu was zu gebrauchen oder ...

keine Antworten spiel startet nicht SleviNtimE am 11. Juli 2013 um 23:25

moin leute, ich installierte das spiel mit dem originalspiel auf meienm pc. wenn ich nun das spiel ...

keine Antworten Inaktive Geistbrecher Eggi22 am 06. Juli 2013 um 10:58

Grüße an die Community! Ich befinde mich nun in den Glutfängen, wo man sich während des Basenbaus ...

keine Antworten Wie öffnet man das hex-editor bei spellforce-the ... michaelfranz am 30. Dezember 2012 um 08:47

Hallo erstmal! Ich hab mir die fragen der anderen ...

1 Antwort Avatar Awakening am 23. April 2012 um 13:26

Hey Leute! Ich bin ein begeisterter Spellforce Fan und hab es auch oft durch gespielt. Ich wollte ...

1 Antwort Hex Editor funktioniert nicht! S1123581321 am 07. Januar 2012 um 22:14

Ich habe die Werte im Hex Edit. verbessert, doch immer wenn ich den Hex Edit. schliesse werden sie ...

1 Antwort Vorgehen in Shal D´un BartholomewRoberts am 16. Dezember 2011 um 16:40

Habe gerade die Karte Shal D´un betreten, meine Basis aufgebaut, von einem Dunkelelfen den ...

2 Antworten Ins rote Imperium Charlybrwon am 24. November 2011 um 17:09

bei dieser Quest muß ich für diese "Werwölfe" die drei Altare finden. Zwei habe ich , links schräg ...

2 Antworten Quest Feuerengel MHG94 am 19. August 2011 um 21:42

Hallo Leute! Ich hätte zwei Fragen: 1. Auf der Karte mit dem Feuerengel muss man ja so einen ...

3 Antworten Bannfeuer Borag am 14. August 2011 um 16:42

Ich binbei der qest mit den schatten, hab den feuerelementar u. muss jetzt diese komischen ...

3 Antworten Hilfe bei super waffe Flo110 am 13. August 2011 um 11:53

Wie erschaft man eine götter (waffe gegen die niemand mehr was ausrichten kann bzw. ein schalg der ...

1 Antwort Spellforce online Felix7000 am 02. Juli 2011 um 16:59

Ich habe die spellforce gold edition (hoffe, ich hab das richtige spiel angeklickt :D), hab es schon ...

5 Antworten Frostfall - Flüchtlinge (nicht) retten Lianora am 09. Mai 2011 um 15:34

Hallo, beim zweiten Anlauf bin ich geradewegs in den Bug auf der Karte Frostfall gelaufen. Ich ...

2 Antworten Meine Cheats klappen nicht, kann mir jemand helfen ... Playerman1234 am 21. April 2011 um 12:53

Hi, brauche hilfe beim eingeben der cheats,kann ...

keine Antworten Kennt jemand die hex daten für einen ring und kann ... gelöschter User am 18. April 2011 um 01:07

hallo liebe gamer freunde ich habe da so ein ...

