Fragen und Antworten zu Spellforce - Shadow of Phoenix

keine Antworten Hat jemand einen Spielstand für mich? LunosXV am 24. Januar 2015 um 17:33

Ich hab meinen Spielstand verloren und will nicht wieder von vorne anfangen. Ich war mit dem Helden ...

keine Antworten Tobsuchtsanfälle bei der Kill-Bill-Frau im ... _lololololol_ am 09. Februar 2014 um 14:29

Hey :) Also, wenn man die Bank in Empyria ...

keine Antworten phoneix kampagne Alex_998 am 02. August 2013 um 23:15

Was ist der Unterschied zwischen einer weitergeführten "Aryn" und einer weitergeführten "Order of ...

1 Antwort Wie heißen die Deutschen Synchronsprecher? chrssi1997 am 23. Juli 2013 um 18:59

In allen SpellForce-Teilen sind mir einige bekannte deutsche Stimmen bekannt vorgekommen. Könntet ...

keine Antworten Spiel blockiert SpellSpieler am 17. Juli 2012 um 17:31

Nachdem ich die Uhrwerkshallen verlassen haben, funktionierte das Spiel wie immer. Ohne für mich ...

keine Antworten Uhrwerkhalle ! Dragon1011 am 25. März 2012 um 18:09

Hey bei dem Heldenmonument in den Uhrwerkhallen bei den Titanen, sind ja rechts daneben 2 tore 1 ...

keine Antworten Was hat es micht Hirin auf sich? Dragon1011 am 24. März 2012 um 17:11

In der Stadt der Seelen (linke Insel) gibt es ja Hirin wie gesagt was hat es mit dem auf sich ? ...

1 Antwort Kann mir iner helfen in den Uhrwerkhallen habe ... rosso97 am 11. März 2012 um 17:33

Im Nachinein hätte ich lieber Xalabars quest ...

1 Antwort Uhrwerkhallen-Hilfe! rednaxela3000 am 05. März 2012 um 16:25

Hi, ich brauche eure hilfe in den Uhrwerkhallen. Mir fehlen die Gegenstände mit dem blutenden Auge ...

1 Antwort cheat unverwundbar SetGodMore(1) exkanzlerkohl am 05. März 2012 um 13:51

Habe alles wie angegeben gemacht was ist falsch

keine Antworten Rotes Auge Borag am 04. März 2012 um 09:58

Hey ja ich hab ma die Frage, wo ich diese Gegenstände des blutenden Auges finde un was ich Dan damit ...

1 Antwort Zwergentor öffnet sich nit rednaxela3000 am 28. Februar 2012 um 12:29

Hi, ich bin in Kathai in der innen stadt hab alles plattgewaltz nur die untotenlager außerhalb der ...

keine Antworten frage samed6363 am 13. Februar 2012 um 19:41

eine Frage wie ist das Spiel und was macht man da?

1 Antwort Hallo habe eine Paar Fragen Thanatos-_- am 21. Januar 2012 um 14:50

1. Beim der mISSI Hauptmann Istor (oder so) muss man den Heler Brigor festnehmen wo ist der ? 2. ...

