Fragen und Antworten zu SpongeBob - Dutchman

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit SpongeBob - Revenge of the Flying Dutchman oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Busticket sPinguin16 am 27. Dezember 2012 um 14:36

Hey ich bekomme leider nicht das ticket für die jellyfishfields.angeblich soll man da ja die pinke ...

keine Antworten Plankton Brummbaer02 am 30. Juni 2012 um 23:14

man soll da ja plankton fangen wo der eingegrabene plankton-kopf ist, muss man dafür irgendetwas an ...

keine Antworten Frage jonnyX am 13. Januar 2012 um 18:54

Ist das Spiel genau so wie für die Gamecube?

2 Antworten Ticket zu den Quallenfelden? Xaivia am 11. Januar 2012 um 21:52

ich weiß nicht wo ich das Ticket für den Bus zu den Quallenfeldern finde. Ich hab zwar schon jede ...

1 Antwort 2.Fragen jonnyX am 29. Dezember 2011 um 20:36

1. Wo ist der Schatz in den Qualleneldern? 2. Wo finde ich Plankton in Chum Wourld?

1 Antwort wichtige frage Superstar100 am 03. Dezember 2011 um 18:03

hallo ich wollte fragen wo man sich das spiel auf deutsch bestellen kann oder es kann englisch sein ...

1 Antwort Es stürzt ständig ab und lässt meinen spielstand ... MegaSega am 11. August 2011 um 14:02

also ich hab ein problem: immer wenn ich länger ...

1 Antwort Deutsche Sprachdateien ! MegaSega am 11. August 2011 um 13:59

ich habe gehört man kann das spiel nicht in deutsch umstellen .. gut aber es muss doch deutsche ...

1 Antwort wie fahre ich mit dem bus? xxxkingxxx am 22. November 2010 um 18:46

sted oben bitte schnell andworten thx imvorraus

2 Antworten Wie krieg ich das Spiel Deutsch ? gelöschter User am 16. Oktober 2010 um 15:48

Hallo ich wollte fragen wie ich das Spiel Deutsch krieg weil bei mir sprechen die dann als Englisch ...

2 Antworten Bei Sandys kuppel^^ Sido245 am 19. September 2009 um 20:30

Hi wollt mal wissen wo in sandys kuppel bienen und wespen sind? wollte nähmlich alle quests da machn

1 Antwort Wie kommt man zu Chum World? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ2 am 30. August 2009 um 18:43

Ich weis net mehr wie man zu Chum World Kommt bitte helft mir!

1 Antwort Wie kommt man zu Chum World? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ2 am 30. August 2009 um 18:43

Ich weis net mehr wie man zu Chum World Kommt bitte helft mir!

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte SpongeBob - Revenge of the Flying Dutchman jetzt! Bitte wähle die Platform: PS2

GBA

GC Leser-Wertung: 67 %

46 Bewertungen

zur SpongeBob - Dutchman