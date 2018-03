Fragen und Antworten zu Spyro 3 - Year of the Dragon

Fragen

6 Antworten spyro trilogy? crazykoopatroopa777 am 07. August 2017 um 11:08

ich würde gerne wissen, wie hoch die Chancen für ne hd trilogy für ps4 stehen? ich meine, die rechte ...

keine Antworten frage steht unten gelöschter User am 22. Dezember 2015 um 19:25

ich weiß das gehört nicht so wirklich hier rein aber hier die frage: gibt es schon ein neues spyro ...

1 Antwort Suche der letzten Edelsteine spyro1995 am 05. September 2014 um 20:16

Ich suche die letzten Edelsteine im Spiel Syro 3 und kann sie aber nicht finden ich weiß das Sparx ...

keine Antworten Tipp zu den Rhinoxen in Bambusstraße Kuschelmaus76 am 06. Juli 2014 um 13:35

Kann mir jemand sagen ob es nen Trick gibt wie man die Rhinoxe in der Bambusstraße (dring in die ...

2 Antworten Hilfe michel1512y am 23. November 2013 um 08:57

Mein Spiel will den bezaubernden grat nicht abspielen und ich will 100% haben ausserdem muss ich den ...

1 Antwort skateboarden lunamaus am 02. Juli 2013 um 16:46

hallo zusammen.Wie bekomme ich beim skateboard fahren die 10.000 punkte? wo muss man draufdrücken ...

2 Antworten Superfeuer?Powerflug? sebra am 14. Februar 2013 um 11:07

Habe das Spiel komplett durch. Meine Frage gibt es am ende irgendwo einen unendlichen powerpunkt wie ...

4 Antworten 99 Leben cullen am 01. Januar 2013 um 16:20

Gibt es einen Funktonierenden Cheat für 99 Leben ? Ich habe schon auf vielen seiten geschaut aber ...

1 Antwort Spyro US Version auf Deutsch? inFaMoUs am 09. November 2012 um 17:06

Hallo, meine Frage ist ob man bei Spyro 1-3 die Sprache umstellen kann wie man will, denn ich möchte ...

2 Antworten 'Ei zu verkaufen' gelöschter User am 08. Oktober 2012 um 16:05

Huhu :-) Ich hab das Level 'Mitternachtsberg' geschafft, aber laut Atlas fehlt mir noch das Ei 'Ei ...

2 Antworten Wie bekomme ich dieses Ei? gelöschter User am 08. Oktober 2012 um 16:03

Huhu :-) Ich bin gerade die letzten Eier suchen, und bin grad im Level 'Bezaubernder Grat'. Mir ...

1 Antwort Hilfe! gelöschter User am 22. September 2012 um 17:08

Gestern wollte ich mal wieder in die gute alte Zeit abtauchen und hab deshalb Spyro 3 samt ...

2 Antworten Spiel Bug, Ei für immer weg! GeneralHavoc am 02. September 2012 um 17:48

Ich hab seit kurzem das Spiel wieder ausgegraben und wollte es mal wieder anspielen... Als ich ...

2 Antworten weiß jemand wer Elora ist Schlangenbiest am 14. August 2012 um 18:54

ich frage mich die ganze zeit wer elora ist kanns mir jemand schreiben oder ein bild von ihr zeigen

1 Antwort Könnerpunkte im Schmelzkrater Dragonier93 am 20. Mai 2012 um 12:40

Also, ich hab den Könnerpunkt für dieses im Supersprint gegen die Wand laufen schon gekriegt aber ...

