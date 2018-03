Fragen und Antworten zu Spyro A New Beginning

Fragen

2 Antworten Frage steht unten :3 iloveeevees1 am 04. Oktober 2012 um 18:18

Hallo weiß jemand eine seite von dem spiel wo man es runterladen kann egal welche sprache ich ...

1 Antwort Bin in der Traumwelt "Elektrizität" und komme ... Whisper52 am 09. Mai 2012 um 15:59

In der Traumwelt habe ich nun die Elektrizität ...

1 Antwort Wie komme ich hier raus? Akira1997 am 15. April 2012 um 18:57

Hey, ich habe gerade den 2. Drachen gefunden (Meister der Elektrizität) und bin in so einem Tempel. ...

1 Antwort Ist das Spiel gut? Linda123XD am 09. April 2012 um 12:06

Ich überleg mir das zu holen und möchte wissen wie ihr das Spiel findet. Danke schon mal ;D

2 Antworten Komme nicht weiter Wolfshunter am 11. März 2012 um 15:03

Hallo, ich habe alle gegner besiegt und nun komme ich nicht weiter. Hänge im Level fest wo man ...

1 Antwort mir fehlen noch 5 rätsel hilfe! :O Yuu_ am 04. Dezember 2011 um 22:07

also mir fehlen die rätsel 31= Türkis 4, 35= Zirtin 3, 36= Zitrin 4, 37= Zitrin 5, 38= Zirkon 1, ...

keine Antworten Dantes Froster Polake99 am 07. Juli 2011 um 13:38

Hi, da ich ja eine sehr moderne Oma hab hat sie sich mal dieses Spiel gekauft nun braucht sie ...

1 Antwort wer kann mir bei amethyst 4 helfen? manu00 am 01. Juli 2011 um 16:11

Ich versuche es immer und immer wieder aber ich schaffe es einfach nicht bitte könntet ihr mir ...

2 Antworten Cynder besigen? SonnenaufgangamMeer am 27. Juni 2011 um 19:06

hi leute! Ich muss jetzt zum ersten mall gegen Cynder antreten, gehe aber oft sofort tot. wie ...

1 Antwort hochkap luke_skywalker01 am 01. April 2011 um 14:44

da wo ich diesen "hund" befreit habe kommeich nicht weiter weiß ja nicht mal wie man die blöcke ...

1 Antwort Cheats DerPinguin am 20. März 2011 um 14:41

Wo muss man die Tastencheats eingeben? Und mit welchen Tasten muss man nach oben, unten, links und ...

4 Antworten Wer Kann mir Helfen Narnia am 14. März 2011 um 16:17

Ich spiele gerade wieder mal Spyro und hänge an der gleichen stelle fest wie schon mal und zwar ...

2 Antworten gehn die Cheats wirklich ? kaixd98 am 13. März 2011 um 15:24

wenn die zwei cheats wirklich gehen were es leichter zu kämpfen.

1 Antwort Wie ist das spiel so bitte schnell antworten Darhtvader am 12. März 2011 um 07:42

Kommt da auch Cynder vor. Ertzelt mir ein Fach alles was ihr wisst Danke in voraus ;)

1 Antwort Hochkap Midgardschlange81 am 07. März 2011 um 17:15

haben das Hochkap erreicht und den Typen im Käfig freigelassen,auch das hoch fahren der Totempfähle ...

