Fragen und Antworten zu Spyro - Dawn Of Dragon

Fragen

1 Antwort Kann man in ein Kapitel zurück? Katzenohr am 15. November 2016 um 13:29

Ich war gerade in der Drachenstadt und habe das grüne Monster besiegt und kurz darauf kommt die ...

2 Antworten Endgegner Melvor besiegt auf der Plattform, aber ... MurphyMitjaKatja am 06. November 2016 um 18:50

Hallo, bei dem Endgegner Melvor habe ich die erste ...

1 Antwort ich habe frage zu rüstung Peter9110 am 21. August 2016 um 20:01

ich habe alle 3 auf reste seite gemacht dan stecht dran leben regenerieren aber ich seche da nix ...

keine Antworten Element wechseln klappt nicht Koerbchen am 25. Dezember 2015 um 23:59

Hallo an alle :) Ich habe das Spiel Spyro -Dawn of the Dragon - für den DS geschenkt bekommen. Am ...

keine Antworten Schwallkraft einsetzen ? Zocker_2010 am 16. Dezember 2014 um 16:53

hey ihr lieben ich bin schon am verzweifeln ich habe alle knöpfe gedrückt doch es hat nichts ...

keine Antworten spyro oder cynder? Minnka2001 am 05. Oktober 2014 um 20:27

wen spielt ihr lieber, spyro oder cynder? also ich spiele lieber cynder, weil... 1. ist sie ein ...

1 Antwort Verbranntes Land jani011 am 19. Juni 2014 um 20:40

Ich bin grad beim verbrannten Land und auf einer Plattform sind 3 rote Gegner mit Äxten erschienen ...

1 Antwort Boni beim Damm OkumuraRin am 08. Juni 2014 um 20:47

Hallo, ich bin gerade dabei alle boni einzusammeln und mir fehlen beim damm noch 2 hellblaue ...

1 Antwort Wer kennt weitere Tipps und Tricks von: The Legend ... Wolle_5 am 08. Juni 2014 um 12:40

An Angriff des Golems, wie kann ich ihn am besten ...

1 Antwort Gaaaaahr ich werd hier noch WAHNSINNIG! LegendaryChopChop am 27. April 2014 um 14:42

Ich KANN den 1. Elitegegner bei den Schwebenden Inseln (dieses Fliegviech) irgendwie nicht bekämpfen ...

keine Antworten Ich verstehe es nicht ganz... Talesof600 am 26. April 2014 um 02:53

Was ist, The Legend Of Spyro? Nach A Heros Tale kam a new beginning. Warum new beginning? Fängt da ...

1 Antwort Wie kann ich cynder im Einzelplayer spielen? FabienneLiesberg am 03. Februar 2014 um 11:56

Wenn ich im Einzelspielermodus spiele spiel ich automatisch Spyro wie kann ich Cynder im ...

keine Antworten lila balken stevinho am 26. Januar 2014 um 10:55

Bei dem Spiel spyro gibt es oben in der Mitte den lilanen Balken wie aktiviere ich das ?

1 Antwort was ist die Spielpause? Fohlen1 am 11. Dezember 2013 um 09:53

Wenn ich während des Spiels auf Start drücke um die Pause anzuzeigen komme ich immer in das ...

