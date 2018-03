Fragen und Antworten zu Spyro the Dragon

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Spyro the Dragon oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort eier fundorte Blood86 am 02. Mai 2014 um 20:25

hallo ich habe nasty besiegt hab aber nur 91%. mir fehlt 1 ei ich weis aber nicht wo ichs finden ...

keine Antworten Cheat alle juwelen Skysky6 am 19. Februar 2014 um 18:53

Hey erst mal , Es gibt ja nen cheat wo man alle Juwelen bekommt ABER der funktioniert nicht bei ...

2 Antworten Weisse Kisten ohne Schloss knacken. DamonsAngel am 15. Juni 2013 um 19:27

Wie öffnet man die großen weissen Kisten, die kein Schloß haben, sondern mit Eisenbeschlägen ...

1 Antwort lofty castle 2 edelsteine fehlen verena1990 am 29. März 2013 um 18:57

Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen ich habe alle drei spyro Teile durch gespielt aber mache sie ...

1 Antwort Wie komme ich in die Gnarsty Schatzkammer? Spyro_1993 am 16. Januar 2013 um 15:03

Ich habe eigentlich alle Level abgeschlossen alle Edelsteine und Eier gesammelt und alle Drachen ...

1 Antwort Spyro Playstation Store inFaMoUs am 09. November 2012 um 17:02

Hallo, meine Frage ist ob man bei Spyro 1-3 die Sprache umstellen kann wie man will, denn ich möchte ...

3 Antworten 'Ei zu verkaufen' gelöschter User am 08. Oktober 2012 um 13:52

Huhu :-) Ich habe beim Mitternachtsberg 100%. Aber laut Atlas fehlt mir noch das Ei 'Ei zu ...

3 Antworten Wie bekomme ich dieses Ei? gelöschter User am 08. Oktober 2012 um 13:50

Huhu :-) Ich bin gerade die letzten Eier suchen, und bin grad im Level 'Bezaubernder Grat'. Mir ...

keine Antworten weiß jemand vielleicht was darüber Schlangenbiest am 13. August 2012 um 19:19

ich spiele immer bis zu Dream Weavers welt wenn ich in das level Jaques gehe hängt es sich immer auf ...

1 Antwort Spiel ende Sasori-Akasuna am 01. Juni 2012 um 13:48

Ich hätte mal ne frage kann man nach dem das letzte level in Gnastys welt geschaft hat in allen ...

2 Antworten ein paar fragen spoooky am 23. Februar 2012 um 17:59

...wie findet ihr das spiel? ...das is doch das für ps 1 oder? ...findet ihr die libelle auch ...

1 Antwort wie komme ich bei Beast Masters weiter ? Pezibear am 14. Juli 2011 um 13:31

um bei Beast Masters weiter zu kommen muss man ja 50 Drachen finden: ich habe bei allen welten alle ...

1 Antwort wie komme ich zu dem letzten drachen in HOUNTED ... falk666 am 19. Juni 2011 um 14:03

hallo meine frage zu dem lvl HOUNTED TOWERS ist ...

1 Antwort Wizard Peak Beispiel am 18. Februar 2011 um 20:51

Habe wieder mal das Spyra 1 angefangen. So und ich bin im Wizard Peak. Ganz oben Hat es viele ...

2 Antworten 100 Przent ? AlexanderFrei-13-Fan am 17. Januar 2011 um 22:01

Ich habe mir die ersten 3 Teile der Spyro Reihe besorgt und möchte gerne wissen was mann bei dem 1 ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Spyro the Dragon jetzt! Bitte wähle die Platform: PSX Leser-Wertung: 94 %

117 Bewertungen

zur Spyro the Dragon