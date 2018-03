Fragen und Antworten zu Star Ocean

Fragen

keine Antworten Skill "Eye for Detail" supereasygirl am 31. August 2012 um 13:23

Hallo! Ich habe da mal ne Frage.. bin momentan bei Nede udn bei der Stadt Centropolis..aber jetzt ...

keine Antworten Charakter killergun200 am 29. Juni 2011 um 15:00

kann mir jemand sagen welche charakter ich nehmen soll? Asthon Anchors oder Opera Vectra wenn ...

1 Antwort charakter killergun200 am 29. Juni 2011 um 14:46

kann mir jemand sagen welche charakter ich nehmen soll? Asthon Anchors oder Opera Vectra wenn ...

keine Antworten wo finde ich die Tri Ace attacke von Ashton? Revers am 16. Oktober 2010 um 18:50

hab schon an so ziemlich jedem ort gesucht und nix gefunden kann mir jemand sagen wo ich Tri Ace ...

1 Antwort Star Ocean psp Bolby am 17. August 2010 um 18:28

Muss man erst Star Ocean: First Departure gespielt haben um die story von Second Evolution zu ...

keine Antworten Keith Krasner glimmritter am 08. Juli 2010 um 14:44

Wie schaffe ich es das Keith Krasner den Text übersetzt? Ich werd immer aus dem Haus geworfen? ...

keine Antworten deutshe text marte am 26. Mai 2010 um 20:48

ist die erste auflage des spiel von der 1ps auf deutsch oder englisch gewesen und wo bekommt mann ...

keine Antworten wie komme ich nach Ell Schedo23 am 02. Mai 2010 um 11:18

ich bin grad in Kurik wie komme ich jetzt zu stadt Ell muss mit einem Schiff fahren das weis ich ...

1 Antwort psynard gjuldana am 15. März 2010 um 11:55

wie und wann kann ich endbosse im psynard besigen?meine karakter sind 100lv.-127l.bitte um hilfe ...

2 Antworten mischen gjuldana am 12. März 2010 um 09:55

wie kann ich rauben,und mithril mischen,bei zaubern hab ich alles auf lv.10

2 Antworten Verschiedenes Shorti10 am 06. März 2010 um 10:10

Gibt es weitere Kameras? Was hat es mit dem Händler in Lacuer zutun, der irgendwas "Geschriebenes" ...

3 Antworten Smelling Salt und Pixies Bracelet Shorti10 am 19. Februar 2010 um 20:51

Wie stelle ich Smelling Salt her oder wie finde ich es? Was bringen mir die Pixie Bracelets und ...

keine Antworten Alle Charaktere Shorti10 am 18. Februar 2010 um 14:49

Könnte mir jemand alle Charaktere nennen und wo und wie man sie rekrutiert?

1 Antwort Wo ist Rena? Hirst am 30. Januar 2010 um 17:14

Ich find die nicht.

1 Antwort deutsch oder englisch maxiking9520 am 10. Januar 2010 um 18:42

hallo erst mal ich wollte fragen ob das spiel auf englisch oder deutsch ist hab mich zwar schon ...

