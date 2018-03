Fragen und Antworten zu Star Ocean 5

Fragen

keine Antworten muss man die vorganger gespielt haben um die story ... pokemonmeister1998 am 29. September 2016 um 00:21

habe es gestern angezockt und naja wollte wissen ...

keine Antworten Synthesis Flom am 08. August 2016 um 15:32

Hi, wenn ich das mit der Synthesis richtig verstanden habe stellt man z.b. mit einer Qualität von 6 ...

keine Antworten Skills kleenes2 am 14. Juli 2016 um 14:53

Hallo, Ich wollte mal fragen gibt es eigentlich irgendwelche Skills die man unbedingt haben sollte? ...

keine Antworten Taktikeinstellungen? FilleLeFleur am 12. Juli 2016 um 18:37

Gibt es dazu eine bessere reinstellung als ihnen die Fähigkeiten zu geben?

1 Antwort Item creation Bosshoty am 11. Juli 2016 um 00:51

Wie kann man item kreieren? Hab das noch nicht freigeschaltet und keine Ahnung wie ich das ...

3 Antworten Zauber Fragen Hanki_Pain am 05. Juli 2016 um 15:14

Hi mal ne Frage weiß einer vielleicht ob es ein Item oder eine Klasserolle gibt um das unterbrechen ...

2 Antworten Anne beschützen Spoiler vll Netra_hunter am 04. Juli 2016 um 13:29

hi im spiel muss man ja einige male die anne beschützen im kampf was extrem nervig ist bin beim ...

3 Antworten nach dem Durchspielen!? UndergroundGT am 02. Juli 2016 um 11:21

ich wollte Eigentlich nur wissen ob es da noch was zu sehen gibt, der Bonusdungeon ist echt hart und ...

3 Antworten DLC items Netra_hunter am 30. Juni 2016 um 14:33

hi ich habe ne frage ich habe code für die DLC eingeben und sie worden auch installiert aber ich ...

21 Antworten Wird das Spiel deutsche Texte haben ? Zocker_2010 am 23. März 2016 um 15:21

Wie schon gesagt wird das spiel auf deutsch sein ich hofffe doch denn der vorgänger war das ja auch ...

