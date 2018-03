Fragen und Antworten zu Star Ocean - End of Time

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Fragen

keine Antworten Rekrutierung Rodger als zweites Schredder am 25. Januar 2015 um 13:22

Nach langer Zeit hab ich mal wieder es SO3 rausgekramt, hab ne ganze Weile gezockt, aber weiß bei ...

1 Antwort Wie funktioniert synthese bei star ocean till the ... Mainstream am 13. September 2012 um 20:41

ich habe mir vor kurzem das og. spiel gekauft nur ...

keine Antworten Hilfe! cjcross am 29. Februar 2012 um 15:43

Bin in runs of barr komme net weiter habe den spirtit stone schon und das kreuz im ersten raum is ...

1 Antwort bitte helfen ist wichtig verzweifle cjcross am 04. November 2011 um 17:58

bin in sealed cavern und komme nicht mehr weiter habe in nem video gesehn das man einen hammer ...

keine Antworten wie komme ich bei "trading town of peterny" ... monsterbuster123 am 29. August 2011 um 09:30

leute ich weiß net mehr weiter ich bin grad bei ...

keine Antworten Charas esperthief am 25. August 2011 um 00:12

Hallo, ich wollte mal wissen ob man zum Schluss alle Charas haben kann, oder lösen die sich immer ...

keine Antworten Urssa Lava Caves XxYurixX am 30. Juli 2011 um 16:42

Hallo, ich bin gerade in den Urssa Lava Caves und mir ist aufgefallen, dass ich total wenig Schaden ...

1 Antwort eiglich eine sehr blöde Frage... Dkanhams am 23. Juli 2011 um 14:15

ähm mal ne (irwie) blöde Frage hab das Game erst angefangen bin jetzt in Kirlsa und kann in ...

1 Antwort hab mal ne frage player286 am 05. Juni 2011 um 11:18

ist das spiel auf deutsch und wenn man ne neue waffe hat kann man die im kampf sehen oder seht sie ...

keine Antworten Wie geht es in den Acient ruins of mosel weiter? Monster-Master am 15. August 2010 um 21:31

Ich bin in den Acient ruins of mosel,im Untergrund,wo das Wasser ist.Habe gegen den Boss ...

1 Antwort Unterschied zu Director's Cut und Original? Monster-Master am 02. August 2010 um 12:28

Mich interessiert was der unterschied vom normalen Spiel zum Director's Cut ist.Ich habe den ...

2 Antworten Brequeler mine (drachennest) SaYyurii am 15. Juli 2010 um 16:21

ich komm nicht weiter. bevor man in den raum kommt, wo sich die geschlossene Tür befindet, hat es ...

2 Antworten erfinden Snake15 am 09. Juli 2010 um 14:11

ich verstehe nicht wie das erfinden funktioniert? kann mir bitte jemnad helfen

1 Antwort Hilfe! Ganz dringend! gelöschter User am 20. Juni 2010 um 14:57

Ich bin in der Kirlsa Training Facility! Wie komme ich weiter ich war ganz oben ind den Kerkern und ...

4 Antworten DEF aufwerten renzidane am 31. Mai 2010 um 15:29

Hi, kann mir jemand helfen ?!? habe meine Leute auf Level 255 und die ATK Werte sind dank Item ...

