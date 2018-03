Fragen und Antworten zu Star Ocean - The Last Hope

Fragen

keine Antworten Hilfe beim ersten Boss Armatos noob3331 am 14. Februar 2017 um 16:59

Hai Ich brauche echt Hilfe bei dem ersten Boss.. ich weiß, ich weiß : Das doch der erste Boss der is ...

2 Antworten kleine frage DarkNoctis85 am 05. Oktober 2015 um 22:38

habe mir heute star ocean the last hope gekauft aber mein linker analog stick geht nicht weiß jemand ...

1 Antwort Auch ohne Vorgänger verständlich? Jieehaa am 10. Juni 2015 um 11:51

Moin Leute, Es ist wohl klar was ich gerne wüsste,kann man das Spiel auch ohne die vorherigen ...

1 Antwort Edge vs Faize megakoni am 02. Oktober 2014 um 11:45

Macht es einen Unterschied in der Story etc ob man im Übungskampf gegen Faize gewinnt oder verliert? ...

keine Antworten Edge und Myuria im selben Raum ? Starfaier am 25. Juni 2014 um 21:52

Ist es überhaupt möglich die Beiden in Edges Zimmer unterzubringen oder geht das überhaupt ...

1 Antwort Wie besiege ich Brachinal? Usagi-chan am 28. Januar 2014 um 00:06

Hänge jetzt schon seit einer ganzen Weile an dem 3. Boss und schaffe es einfach nicht ihn zu ...

3 Antworten soundtrack venxasqua am 13. Dezember 2013 um 18:50

kennt jemand wie das hier heißt? http://www.youtube.com/watch?v=6cuXgRVMvZ0 damit meine ich ...

3 Antworten Arumat's Bebensense Juschge am 06. Oktober 2013 um 17:43

Moin moin , Meine Frage bezieht sich nur auf die Item Fundorte für die Bebensense. Ich hab schon ...

2 Antworten bossse venxasqua am 28. August 2013 um 16:54

kann man bosse noch mal besiegen weil ich möchte mein monster sammlungen auf 100% brigen habe kein ...

2 Antworten läufer wechseln? darinchen am 06. August 2013 um 21:22

Hallöle ich wollt mal fragen ob man den Laufer wechseln kann weil in Moment Lauf ich die ganze Zeit ...

keine Antworten coloseum+ skill venxasqua am 01. Juli 2013 um 11:04

wozu bruacht man die münze von coloseum? und wie bekomme ich die manual skill?

1 Antwort weiter? venxasqua am 24. Juni 2013 um 20:49

wenn man durch spielt und weiter auf andere modus spielt, muss man von vorne spielt also lv 1 keine ...

1 Antwort weiter ? venxasqua am 24. Juni 2013 um 20:49

wenn man durch spielt und weiter auf andere modus spielt muss man von vorne spielt also lv 1 keine ...

1 Antwort Charkter venxasqua am 20. Juni 2013 um 10:24

es gibt ingesamt 9 spielbare charakters oder? muss man später ein auslassen? kann man wählen wie bei ...

keine Antworten windstein nerobloodshotdeath am 06. Juni 2013 um 18:10

hi, hab ein problem brauchr dringend windsteine für hypertrunk ...hab aber kp welches monster die ...

