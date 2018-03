Fragen und Antworten zu Star Wars: Revenge of the Sith

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Star Wars: Revenge of the Sith oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

2 Antworten Gibt es dort auch Levels mit raumschiffen? Meister-Joda am 26. November 2012 um 08:52

...denn dann würd ichs mir holen.uch ramschiffmissionen. Mein eund hatte mal episode3 auf ds 8wes ...

1 Antwort Klonkrieger Lvl. 11 Warrior333 am 12. März 2011 um 18:27

Ziemlich am Ende von Level 11 muss man mit Klonkriegern fertig werden! Aber sobald man welche killt ...

1 Antwort bonuslevel? AleX____96 am 09. August 2010 um 22:37

wie schalte ich die level frei die bei den bildern dabei sind.ich glaube es sind bonuslevel.

4 Antworten obi + ani kurdeno11 am 13. Februar 2010 um 12:15

eiso in den bildern siht man wie obi und ani gleichzeitig spielen und das net gegeeinander wie ...

3 Antworten wie kann man speichern? groudon84 am 10. Januar 2010 um 10:08



keine Antworten Jedistil Shadow12345 am 14. Mai 2009 um 14:43

Wie kriege ich alle punkte beim jedistil?

1 Antwort Komme bei Level1 mit Obi-Wan nicht weiter Cheater6 am 01. Mai 2009 um 20:40

Am Ende von Level1 komme ich bei dem Raumschiff mit Obi-Wan nicht weiter. Wie kann ich es besiegen?

3 Antworten Soll ich mir das Spiel kaufen? scorpien97 am 30. März 2009 um 16:06

Steht Oben :)

1 Antwort star wars bembem am 11. Oktober 2008 um 12:03

ich bin mit anakin im 10 und mit obi wan im 4 und da kommen so große maschinen und ich weiß nich wie ...

3 Antworten Hilfe, Ende Level 4 DarthKlon am 15. Juni 2008 um 15:44

Am Ende des levels 4 kommt so ein komisches Teil und 2 droiden, was muss man machen um das Teil zu ...

6 Antworten Hilfe Vulture Droiden ! Wario100 am 07. März 2008 um 18:10

Wenn ich im ersten Level am Ende bin kommt so ein Vulture Droid angeflogen und ich weis nicht genau ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Star Wars: Revenge of the Sith jetzt! Bitte wähle die Platform: GBA Leser-Wertung: 82 %

8 Bewertungen

zur Star Wars: Revenge of the Sith