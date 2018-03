Fragen und Antworten zu Starcraft 2 - Heart of the Swarm

Fragen

keine Antworten Suche "Trainer" Domi9797 am 23. Juli 2017 um 20:24

Hey ich hab jetzt die Story durch und mich mal an den Multiplayer gewagt. Bin allerdings nicht ...

keine Antworten Kauf nur wegen Story lohnt es sich ? EDIplayer2010 am 04. September 2015 um 18:38

Hallo, Ich interessiere mich für Starcraft2, aber nur für die Kampagne/Story und nicht für den ...

1 Antwort Performance Probleme Siddgeir am 30. Juni 2015 um 14:24

Hi ich habe mir am Wochenende SC2 gekauft und mittlerweile installiert, wenn ich jedoch das Spiel ...

1 Antwort Jemand lust Starcraft 2 zu zocken? Terfall141199 am 22. Mai 2015 um 00:16

Wenn ihr bock habt könnt ihr mich adden Terfall1#2277

1 Antwort probleme mit dem editor PhantomStorm am 09. Februar 2015 um 22:48

undzwar hab ich ne map erstellt und veröffentlicht nur das problem is ich kann die map net mit ki's ...

3 Antworten Hilfe mit dem Editor Maradan am 07. Februar 2015 um 23:03

Ich würde gerne mal eine Map erstellen, aber die vielen Funktionen des Editors schüchtern mich etwas ...

2 Antworten Fehlercode tosterman am 22. Oktober 2014 um 13:50

BLZBNTAGT0000085C Problem meldung, es wil nicht updaten, was tun?

2 Antworten Suche Mitspieler paul1234730 am 29. August 2014 um 17:21

Hallo, ich habe mir das Spiel (mit Erweiterung) letztens gekauft und Suche einen oder mehrere ...

3 Antworten "Schutt" entfernen für um Nexus zu bauen paul1234730 am 24. August 2014 um 22:24

Hallo, an manchen Stellen, an denen ich meine Nexus' platzieren möchte, liegt eine Art Schutt. Ich ...

5 Antworten Extreme Anfänger Tipps Strategie Neulinge ... mastersterruser am 06. August 2014 um 12:47

Hallo ich habe mir vor kurzem erstmal die Demo von Hots Gedownloaded und sie gespielt. Das Spiel ...

3 Antworten Ranked XXxbennyxXX am 21. Juni 2014 um 09:35

Warum zum Teufel bekomme ich schon seit 12 Runden im 1v1 Gewerteten Spiel Platin Spieler mit dazu ...

5 Antworten Taktik gegen Terrans Schusiii am 26. Mai 2014 um 20:09

Hi Leute, kann mir jemand eine gute Taktik gegen Terraner sagen, die auf Makro bauen? Hab gehört ...

1 Antwort Kann im Spiel nix anklicken Greulich16 am 22. Mai 2014 um 21:33

Hi Jungs ich habe das Problem das wenn ich im Spiel ein Gebäude oder eine Einheit anklicken will nix ...

keine Antworten Lottery Defense Kevin2711 am 30. März 2014 um 17:37

Hay leute wenn ihr dises Spiel kennt und auch mögt würde es mich freuen mit euch zu spielen.(Das ...

1 Antwort Läuft es bei mir flüssig? Daniel1997Fank am 06. März 2014 um 22:16

Gesamter Systemspeicher: 6,00 GB RAM(5,50 nutzbar) Grafikkartentyp: AMD Radeon HD 7660D Grafikkarte: ...

