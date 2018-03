Fragen und Antworten zu Start The Party

Fragen

keine Antworten 2 Move controller xXxOnePiecexXx am 06. Januar 2012 um 20:36

kann man das spiel auch mit 2 move controller spielen oder geht das spiel nur mit 1 move controller ...

keine Antworten Gibt es einen Programmfehler beim "Früchte ... fantavier am 03. April 2011 um 17:36

Hallo, bei uns ist nun schon zwei mal das Spiel ...

1 Antwort suche tipps für schwere tropäen! BountyHunter2 am 28. März 2011 um 14:22

ich habe jetzt schon 80% der trophäen aber bekomme diese nicht hin: obstsalat: 40 früchte in ...

2 Antworten Wälche trophäen brauct man um neue spiele ... ziyatheking am 23. Januar 2011 um 18:22

Wälche trophäen brauct man um neue spiele ...

4 Antworten Spiel fehlt Demonsoul am 29. Dezember 2010 um 21:23

Bei mir fehlt irgendwie des Spiel mit der Pignata, weiß jemand warum? Hat man des schon von Anfang ...

1 Antwort Brauche Hilfe Konsum am 29. Dezember 2010 um 10:37

Wie schaltet man bei Start the Party im freinen Spiel neue Minispiele frei? Auf der Packung steht ja ...

2 Antworten Pinata-Trophäe Spielebeherscher am 27. Dezember 2010 um 10:23

In dem spiel gibt es doch eine Trophäe wo man die Pinata in 5 Sekunden kaputt schlagen muss kann mir ...

1 Antwort hallöle pascal711 am 21. November 2010 um 22:04

geht das online?

1 Antwort Farbe ändern? akoe908 am 06. November 2010 um 21:34

wie kann ich die farbe meines move controllers ändern? Danke im voraus

4 Antworten eine frage playsifan am 30. Oktober 2010 um 10:33

was ist das besste move spiel?

3 Antworten 2 Fragen. Bitte SCHNELL antworten godofwar0000 am 17. Oktober 2010 um 23:15

Meine erste frage ist: 1.Frage Ist bei euch die Kamera verschwommen oder ist sie eher klar und ...

3 Antworten Spiele freischalten Riku7007 am 01. Oktober 2010 um 19:43

Kann man eigentlich irgendwie auch Spiele bei Freies-Spiel freischalten? thx im vorraus

1 Antwort Navigations controller golldsilver97 am 26. August 2010 um 22:22

H< ich wollte wissen ob man bei dem spiel auch den navigation controller also den kleinen da

