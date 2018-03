Fragen und Antworten zu Step to the Beat

Fragen und Antworten zu Step to the Beat

Fragen

keine Antworten wie bekomm ich diese Kapseln her? cheater0035 am 12. Juli 2011 um 16:18

Bei meinem Spielstand fehlt ein Sternzeichen und bei meiner Mutter eine Uhr. Wir haben es auf jeder ...

1 Antwort Wie komme ich aus dem Stadium ? mamaaline am 03. Januar 2011 um 09:36

Ich habe da ein Problem. Wenn ich im Stadium rum laufe, kommen ja irgendwann die großen Pfeile nach ...

2 Antworten es geht nichts mehr katzenmarina am 26. Mai 2010 um 11:03

hallo haben infast 2 monaten die ganze insel freigeschaltet.aber leider zeigt das menü noch 89 ...

