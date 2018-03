Fragen und Antworten zu Story of Seasons - Trio of Towns

keine Antworten Hätte jemand für mich 15 Kokosnuss? MariaSer am 09. März 2018 um 21:01

Ich bräuchte dringen 15 Kokosnuss damit ich bei Westtown Rang B beenden kann. Ich brauche dieses ...

1 Antwort hübsch machen für Ludus TittaKenshi am 04. März 2018 um 22:03

wer hat in erfahrung gebracht was für Kleidung Ludus an einer frau mag <3 möchte ihm gefallen

1 Antwort Wo bekommt man Leinsamen her? Yuukichan16 am 04. März 2018 um 19:00

Wo bekommt man Leinsamen her?

1 Antwort zwei fragen husky/ internet insel TittaKenshi am 04. März 2018 um 13:24

hi ich bins nochmal ich hab mir noch kein haustier geholt weil ich unbedingt nen husky will der is ...

2 Antworten grüne daunenpuschel TittaKenshi am 04. März 2018 um 11:53

hay leute ich arbeite hart an meiner farm und möchte es nochmal ausbauen zum tropenhaus hab alles ...

1 Antwort Welche Kleiung mag Wayne? Tactics am 03. März 2018 um 15:37



keine Antworten Kokosnüsse Skingirl_Marie am 02. März 2018 um 02:25

Das bekannte Problem mit den Kokosnüssen. Bin im 2. Jahr Frühling und hab so eben meine ...

2 Antworten Süßkartoffeln Farmi20 am 01. März 2018 um 22:00

Hallo alle zusammen, kann mir jemand sagen bei wem ist Süßkartoffeln kaufen kann.

1 Antwort Hammerwoher TittaKenshi am 01. März 2018 um 15:07

also ich h die weite stad d mein haus auch schon einmal ausgebaut aber noch immer kein hammer auch ...

1 Antwort Hat jemand Kokosnüsse? :) Schaiyner am 28. Februar 2018 um 21:33

Hallo, ich brauche für den Aufbau der Kelterei 15 Kokosnüsse. Gerne auch mehr. :) Bin Anfang ...

1 Antwort Chillischote nici_chan am 27. Februar 2018 um 13:00

Wo bekomme ich Chillischoten her? Wo kann man sie kaufen?

1 Antwort Beziehung LenaLeoni2303 am 27. Februar 2018 um 12:09

Ich habe eine grüne Blume bei Wayne und eine blaue bei Ford. Ich möchte aber mit Wayne eine ...

1 Antwort Graf D Leonie90 am 18. Februar 2018 um 18:39

Mittlerweile weiß ich, dass Graf D mein Vater ist, aber warum kann ich ihn beim Erntefest und ...

