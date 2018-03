Fragen und Antworten zu Story of Seasons

1 Antwort Ein paar "allgemeine" Fragen... GosHawk121 am 06. Februar 2018 um 12:30

Hallo! :) Ich bin neu hier, und habe gleich mal ein paar Fragen zu "Story of Seasons" auf dem 3DS. ...

keine Antworten Schwarzes Holz Jax1999 am 07. Januar 2018 um 00:38

Ich brauche ganz, ganz dringend etwas schwarzes Holz! Würde mir jemand welches schicken? Danke im ...

keine Antworten Haus vergrößern Swantje01 am 02. Januar 2018 um 00:55

Hi ich habe schon das zweistöckige Haus aber ich weiß nicht wann man den nächsten Bauplan bekommt ...

1 Antwort Wie kann ich im story of seasons trio of towns Maimoon99 am 31. Dezember 2017 um 19:07

hab schon mit A knopf versucht aber zeigen immer diese Blitze an was kann ich da tun

keine Antworten Raeger's rotes/pinkes Blumenevent aktivieren? ... Azakeri am 29. Dezember 2017 um 00:22

Ich befinde mich gegen Ende Frühlings des 4. ...

keine Antworten Hausupdate Swantje01 am 22. Dezember 2017 um 15:53

Ich habe jetzt das zweistöckige Haus wann kann ich es nochmal vergrößern und wie viel kostet ...

keine Antworten Gibt es Kakaobohnen nur vom Baum? AnGeLoUaLySsA am 09. Dezember 2017 um 23:17

Gibt es die Bohnen nur vom Kakaobaum oder kann man die noch wo anders kaufen? Weil ich 50 Stück ...

keine Antworten Mit Ford Schluss machen ?! Kisaja19703 am 27. November 2017 um 22:45

Was muss ich tun damit Ford schnell seine Herzen verliert ? Ich habe mich Unentschieden bin aber ...

keine Antworten Ich kann nicht pachten Spectrobes-fan am 11. Oktober 2017 um 23:49

Hallo ich spiele das spiel nun etwas und wie ich gelesen habe sollten diese Absperrung weg kommen ...

3 Antworten Eisland? IchliebeFritz am 10. Oktober 2017 um 12:19

Ich habe gelesen dass ich für eisland Gartenarbeit und Häuser brauche und für Tropenland Güter (und ...

keine Antworten Rivalenevents? IchliebeFritz am 10. Oktober 2017 um 10:24

Ich habe gerade irgendwo gelesen dass ich Rivalenevents auslösen muss um Fritz zu heiraten... Stimmt ...

2 Antworten Wie verbessere ich meine Blumen? IchliebeFritz am 09. Oktober 2017 um 13:38

Ich habe irgendwie gelesen dass man für Blumen auch diese trockene, harte oder weiche Erde benutzen ...

4 Antworten Wieso möchte Fritz mich nicht heiraten? IchliebeFritz am 06. Oktober 2017 um 12:50

Ich habe alle Events gesehen, ihm den Ring gegeben und ihm mindestens 100 Geschenke gemacht wovon ...

1 Antwort Klaus Blumenevents Schoki111 am 28. September 2017 um 16:49

Ich spreche Klaus im Rahmen der zeit an, habe auch schon die lilane Blume, doch das weiße ...

