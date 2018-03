Fragen und Antworten zu SWTOR - Shadow of Revan

Fragen

1 Antwort Meine EP ... Zap_per am 06. Oktober 2015 um 00:30

Hi, ich bin Kopfgeldjäger Stufe 6 und habe neulich 2 Neben-Quests gemacht, sie abgegeben, doch da ...

keine Antworten SWTOR funktioniert nicht Trffnix86 am 03. Oktober 2015 um 20:56

Als ich auf spielen geklickt hatte ich einen blackscreen ich hatte versucht das menü (win10) zu ...

1 Antwort Gute Robe Mit Kapuze für den Marodeur SandroStubner am 31. Mai 2015 um 18:53

Hi Leute, Ich spiele seit paar Tagen SWToR und bin auch schon Level 25. Das Problem ist dass mit ...

keine Antworten Spiel schmiert nach dem einloggen ab! Was tun? Nikita222 am 12. Februar 2015 um 20:31

Hallo, habe das Spiel erst 2 Tage und nach dem Update 3.1 stürzt es nach dem einloggen ab. Im Forum ...

2 Antworten Keine Server zum spielen! Flo2605 am 01. Februar 2015 um 17:54

Wenn da steht Server wählen steht bei mir gar nichts! Nordamerika UND Europa! Wasn DA los?

