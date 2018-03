Fragen und Antworten zu SWTOR

Fragen

keine Antworten Kann ich das Spiel auf einem Acer Swift 5 spielen? Knightc am 20. November 2017 um 18:02

Hi! Ich bin viel unterwegs und denke darüber nach ...

1 Antwort Star wars TOR - DLC und abo Skiaadrum am 20. November 2017 um 17:01

ich habe vor das 20 euro angebot mit den Dlcs und 30 Tage abo wahrzunehmen und es mir zu ...

keine Antworten SWTOR Launcher startet nicht! Was tun? SourDiesel am 23. Oktober 2017 um 01:57

Hallo liebe SWTOR Community, ich kann seit den Letzten werktagen von swtor den Launcher nicht mehr ...

keine Antworten Story von Swtor kotet verändern Manarion am 09. September 2017 um 21:22

Kann die Story von Kotet verändert werden? Achtung Spoiler. Ich habe in Kapitel 7 den Vater von ...

keine Antworten Schmaler Streifen links oben (SWTOR) SkyzockerHD am 19. Mai 2017 um 19:13

Ich habe mir vor kurzem SWTOR installiert. Wenn ich es starten will, wird der Bildschirm verkleinert ...

keine Antworten Starten fehlgeschlagen! RedBaby am 06. Mai 2017 um 10:32

Liebe Community! Jedes mal, wenn ich auf Starten klicke, kommt nur ein hauchdünner Strich auf der ...

1 Antwort Acc sperre? MrXarrix am 17. April 2017 um 09:26

hey leutz ich wollte nach monaten wieder swtor spielen aber anscheind ist mein acc gespert ich habe ...

1 Antwort Kann man nach dem Abo immer noch die erweiterte ... Pixos am 17. Dezember 2016 um 18:06

Guten Tag, ich wollte wissen ob man nach dem ...

1 Antwort Swtor startet nicht! DarthRevan1122 am 16. Dezember 2016 um 20:51

Hallo ich habe seit längerer Zeit wieder angefangen star wars the Old republic zu spielen. Doch als ...

2 Antworten Problem im Spiel (plötzlich automatisch ... Wolfshunter am 19. November 2016 um 00:31

Hallo, es passiert immer wieder mal das ich im ...

1 Antwort Problem bei Star Wars The Old Republic Kartoffelsalat19 am 21. Oktober 2016 um 21:01

Hallo liebe Community! Ich habe ein Problem bei SWTOR und zwar ich habe eine Jedi Ritter Story ...

keine Antworten Wegen Fraktion den Server wechseln? MrXarrix am 19. August 2016 um 02:56

frage steht oben ich bin am verzweifeln. ich habe auf der imperialen seite soweit alles gemacht was ...

keine Antworten HK Teile Parkerlp am 03. August 2016 um 20:06

Hey Community ich suche jemanden der Lust hat mit mir die HK Teile zu suchen wäre nett wenn sich wer ...

keine Antworten Jawa schrot. Rammller am 13. Juni 2016 um 06:38

wo finde ich jawa schrot.

keine Antworten Star Wars - The Old Republic? Rammller am 11. Juni 2016 um 13:10

wo finde ich jawaschrot.

