Fragen und Antworten zu T34 vs. Tiger

keine Antworten Abstürze >:( JETFIRE am 12. Dezember 2011 um 15:24

Das regt mich langsam auf. Ich starte das Spiel>Einzelspieler>udssr/Deutschland>Das Spiel lädt bis ...

2 Antworten Wie kann ich als Kommandant dem Richtschützen ... dargaard01 am 19. April 2011 um 09:01

Wenn ich z.B. einen Feindpanzer sehe und mit der ...

2 Antworten Spiel lädt aber spielt nicht Cheater-4-live am 03. August 2010 um 01:03

Wenn ich irgendein Spiel anfangen will lädt der PC es erst fertig und im gleichen moment wie es ...

1 Antwort Panzer wechseln ? Xandi12 am 04. April 2010 um 23:46

Hi Leute Ich wollt mal fragen auf welchem knopf man den Panzer wechseln kann ? <:( Viele ...

1 Antwort Absturz in der deutschen Mission #6 ralle66 am 02. April 2010 um 23:34

In der deutschen Mission #6 "Die Flucht überleben" stürzt mir jedesmal nachdem ich die erste ...

2 Antworten Nachladen miral am 12. März 2010 um 18:33

Wie lade ich munition im spiel nach?

1 Antwort Einen Host zum Spiel erstellen? Panzerwolle am 24. Januar 2010 um 18:39

Ein Host im Mehrspielermodus zu erstellen ist nicht möglich. Einem bereits bestehendem Spiel ...

2 Antworten Wie kommt der Tiger über den Fluß? Panzerwolle am 30. Dezember 2009 um 19:56

Bei der ersten Mission des Tigers muß er den Fluß überqueren. Bei der Durchfahrt bleibt er stehen ...

