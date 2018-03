Fragen und Antworten zu Tabaluga - Grünland in Gefahr

Fragen

keine Antworten Wie kann man mit Tabaluga fliegen? mr_big_302000 am 16. August 2010 um 20:47

Laut Anleitug soll Tabaluga ja mit der "Umschalttaste (rechts)"fliegen. Funktioniert aber nicht, ...

keine Antworten Wie weiter bei Level Boss-Arktoplan? kaiserr am 13. März 2010 um 07:01

Wie besiegt Tabaluga Arktos im Hubschrauber (Level nach dem Schneeballwerfen) oder entkomt aus dem ...

keine Antworten frostpanzer sabine3829 am 13. Februar 2010 um 22:12

hallo kann mir einer sagen wie ich bei den frostpanzer weiterkomme denn der macht immer die klappe ...

1 Antwort Spiel lässt sich nicht starten Moni_1 am 04. Februar 2010 um 23:54

Hab das Spiel auf dem PC (XP Professional) installiert und beim starten des Spiels steht ...

