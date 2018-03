Fragen und Antworten zu Tactics Ogre

Fragen

1 Antwort Klassen freischalten und zähmen Timeus am 18. November 2013 um 21:54

Also ich hab da mal 3 Fragen: also die erste ist wie schalte ich die jeweiligen Klassen frei? Frage ...

1 Antwort episode 2 wedrt am 05. Oktober 2012 um 15:19

Ich hab das spiel schon durch und habe es sehr oft versucht aber irgebdwie passierrt doch ...

1 Antwort frage zur krake midastouch am 06. April 2012 um 15:51

Kann mir jemand die frage beantworten wie man die krake bekommt bzw. Welche charakterklasse die ...

1 Antwort Kapitel/Abschnitte Zockerkollege95 am 13. Februar 2012 um 14:37

WIE viel Abschnitte haben die hängenden Gärten un wie viel Kapitel hat das Spiel

1 Antwort wichitg geegoo am 06. Februar 2012 um 14:24

wollte mal fragen wie ich am besten lvln kann ich weis nicht wie ich das machen soll :D

1 Antwort Wichtig geegoo am 05. Februar 2012 um 11:56

Ich wollte mal fragen wie man die finisched moves am besten auflevelt also die dazugehörigten skills ...

keine Antworten fragen über fragen Danjano4 am 28. November 2011 um 18:25

Necromancer wo bekomme ich denn ? is die klasse lord lohnenswert? wie beende ich einden dugen weil ...

2 Antworten ich habe 2 fragen damonwinchester am 24. August 2011 um 02:42

1. wie genau fängt man monster? 2. wie kann man eine einheit wiederbeleben wenn sie besiegt wurde?

keine Antworten Patch 6.35 funktionirt nicht ! Melastophelis12 am 27. Juli 2011 um 22:11

Hi also ich habe mir das spiel gerade geholt und habe schon angst,nach dem ich auf das spiel ging ...

1 Antwort drachen phantome wedrt am 22. Juli 2011 um 13:10

hey ich wollte nur mal fragen welchen job man annehmen muss damit man drachen und phantome bekommen ...

1 Antwort Finshing-Move wedrt am 12. Juli 2011 um 14:53

Mein Charakter will seinen Finshing-Move einfach nicht lernen. Liegt es daran das er noch nicht ...

1 Antwort Skills und Magie Klain am 21. Juni 2011 um 09:04

Hallo, ich besitze das Spiel erst seit gestern und habe deshalb noch ein paar Probleme bzw. Fragen ...

keine Antworten Schamane (spoiler) summoner29 am 12. Juni 2011 um 22:56

Guten abend. ich habe eine frage bezüglich der klasse Shaman/Schamane. In kapitel 4 kann man die ...

5 Antworten Ähnlichkeiten zu FF: Tactics-Serie? gelöschter User am 29. April 2011 um 17:07

Also...ich hab mir mal ein paar Bilder und Videos angekuckt und wollte fragen ob sich das wie Final ...

5 Antworten alle menschlichen Klassen? Kryos am 21. April 2011 um 17:24

ich würde gerne mal alle klassen gelistet bekommen von den menschen mit erklärung, wäre nett wenn ...

