Fragen und Antworten zu Take on Helicopters

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Take on Helicopters oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Take on Helicopter kann nicht gestartet werden niclas788 am 19. Mai 2012 um 18:34

Hey hab mir gestern Take on Helicopters bei Steam gekauft und gedownloadet.Als der Download dann ...

1 Antwort Top oder Flop? Kennyboy9798 am 12. April 2012 um 13:22

Was meint ihr? Lohnt es sich ToH zu kaufen? Was sind des Spiels gute und schlechte Seiten? Bin am ...

keine Antworten auto rotation bunte-wildsau am 17. Januar 2012 um 18:20

wenn ich beim training das autorotationstraining mache, dann kann ich nie landen, obwohl ich die ...

1 Antwort Mission 10. Komme nicht hinterher! LS-Mensch am 07. Januar 2012 um 12:01

Hallo, Mein Problem ist das ich bei der Mission 10 - Die Verhaftung dem flüchtenden Haydon nicht ...

1 Antwort habe ein problem ddd1234 am 05. November 2011 um 18:38

immer wenn ich free play oder oder andere spiel modi kommt immer das firmen logo und dann wird alles ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Take on Helicopters jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 63 %

9 Bewertungen

zur Take on Helicopters