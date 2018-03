Fragen und Antworten zu Tales from Borderlands

Fragen

keine Antworten CD Version? Openud am 08. Oktober 2015 um 16:29

wann kommt die cd version raus?

1 Antwort suche leute 16+ OpaLauch am 15. April 2015 um 15:25

Suche nette leute zum zocken sollten nicht nur rushen auch auf beute und nebenmissionen

5 Antworten Steam Slyfreak am 27. März 2015 um 19:36

Hallo zusammen, ich habe das spiel bei Steam gesehen aber bisher weiß ich nicht ob die der erste ...

1 Antwort Hilfe! KINGDOMHEARTSDRAGON am 23. Januar 2015 um 21:41

Ich hab den Season Pass für Tales from the Borderlands gekauft und ich downloade nichts!

1 Antwort Sprachausgabe ? Chaos1610 am 14. Januar 2015 um 10:58

Hi bin ein großer fan der borderlands teile und liebe den humor der spiele. hätte interesse an dem ...

1 Antwort was soll ich machen? paxo am 08. Dezember 2014 um 17:36

Hi ich hab den season pass für die ps3 gekauft und wollt jetz downloaden aber das klappt nich so ...

2 Antworten Was wird es für ein Spiel? Ilias55 am 15. Dezember 2013 um 23:04

Ist schon irgendwie bekannt welche Art von Spiel es werden soll? Also Point&Click (wie The walking ...

2 Antworten Kommts für PS4? Laurentdavid am 08. Dezember 2013 um 03:08

Frage in der Überschrift (P.S erste Frage :D)

