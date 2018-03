Fragen und Antworten zu Tales of Berseria

Fragen

1 Antwort Azerit des Souveränen und Metaboar ichibigaara am 20. Januar 2018 um 23:27

Was genau kann dieser Azerit? Was genau ist mit dem Aufwertungsbonus gemeint? Und muss ich jetzt ...

3 Antworten Tales of berseria oder Tales of zestiria zuerst ... Prophet1611 am 25. Dezember 2017 um 20:27

Ich habe mir beide Spiele bei Steam gekauft und ...

1 Antwort Schwierigkeitsgrad - vorteile? Lospunkos am 23. Dezember 2017 um 13:15

Servus! ich spiele zur Zeit das spiel auf dem schwierigkeitsgrad schwer und hätte jetzt auch den ...

keine Antworten Minigame Angeln - die Orte Thsuma am 05. August 2017 um 20:45

Hallo, ihr gleichgesinnten Zocker :3 Ich habe überall gesucht und nichts gefunden, daher hoffe ich ...

3 Antworten Problem mit Trophäe nightmare92 am 21. Mai 2017 um 20:33

Ich habe jetzt alle Titel der Charaktere auf Stufe 2 gebracht aber die Trophäe ist nicht erschienen. ...

7 Antworten Spektralkristall EmilCastagnier24 am 30. April 2017 um 19:37

Kann mir von euch Jemand erklären wie genau ich schaden reflektiere um den Spektralkristall zu ...

2 Antworten Titelaufwertungen nightmare92 am 27. April 2017 um 10:59

Hallo, ich brauche Hilfe beim Aufwerten der Titel einiger Charaktere. Weiß nicht genau was ich da ...

3 Antworten Himmelssteppen - Empyreischer Thron Katz suche Reaper84m am 18. April 2017 um 15:29

Hi, ich hab ToB jetzt schon einmal im schnell durchgang durchgespielt und wollte mich jetzt ...

6 Antworten Pirattenflagge Zerrozerro am 16. April 2017 um 20:34

Moin Kann mir bitte jemand sagen wo man die Pirattenflagge: Namenlos abgeben

2 Antworten Tates of Berseria Laphicet und das uralte ... Thorben76 am 14. März 2017 um 22:59

Moin Leute , bei Tates of Berseria hänhge ich ...

8 Antworten Add-ons DarkCloudVII am 28. Februar 2017 um 21:18

Hallo Kleine frage weis einer warumm ich die add ons nicht im spiel sehe wie z.b +10 lc etc? Hatte ...

1 Antwort Duale mystic artes slyfox1011 am 15. Februar 2017 um 09:42

kann mir wemand erklären wie genau dual mystic artes funktionieren in diesem fall von Velvet und ...

1 Antwort Spiel+ Puma-D-Ace am 13. Februar 2017 um 19:36

kann mir einer sagen ob sich etwas ändert im Spiel wen ich neues Spiel+ mache

1 Antwort Wie kann ich die Wertgegenstände einsetzen? Yubi_chan am 13. Februar 2017 um 11:25

Hallo, ich habe mir bei Tales of Berseria das add on Attachment Set geholt, und es ist jetzt bei ...

keine Antworten Neues Spiel+ Puma-D-Ace am 11. Februar 2017 um 14:35

Hallo Weiß jemand ob sich im Spiel etwas ändert wen man Neues Spiel+ Spielt

