Fragen und Antworten zu Tales of Graces F

Fragen

3 Antworten einige Fragen Samy20 am 11. März 2017 um 12:49

Wie kann man den Boss im optimalen Ort ''Absturzstelle'' besiegen? Wie genau funktioniert das ...

3 Antworten Schwerter bei den Anfragen Greogemon am 08. März 2017 um 12:54

Wie soll man ein Kampfschwert Formal abgeben wenn es nur durch Dualiesieren bekommt und kein + ...

1 Antwort Hallo Graces F Freunde Greogemon am 05. März 2017 um 13:01

Brauche ein Katana (Nett) Egal welche Scherbe Ich beim Eisenschwert nehme und dann wenn Ich es zum ...

2 Antworten Doppelgänger-Rollen Chibi-Lina am 16. Oktober 2016 um 00:28

Hallo leute ich wollte mal fragen, ob man mit doppelgänger rollen auch erfahrung und so für die ...

2 Antworten Schwierigeitsgrade behalten? Chibi-Lina am 01. August 2016 um 19:30

ich habe jetzt endlich Chaos freigeschaltet und wollte fragen, ob ich, FALLS ich mal ein neues spiel ...

3 Antworten Klauen Greogemon am 27. Juli 2016 um 14:43

Kann Mir mal einer bitte Erklären welche Attacke und und mit welchen Titel einer oder mehrere aus ...

1 Antwort Ich brauche eure Hilfe bei der Itemsuche. Kairi_Angel am 12. Juli 2016 um 11:00

Hallo leute, ich suche nach dem letzten Gegenstand, der mir noch fehlt und zwar eine Wertsache mit ...

1 Antwort Hilfe Beim Gletscher nördlich vom Zavhart!? xShine am 08. Juli 2016 um 09:55

Ich bin beim gletscher angekommen, aber ich komme nicht weiter. Ich habe diesen Eiszapfen umgestoßen ...

2 Antworten Schwierigeitsgrade freischalten Chibi-Lina am 19. Juni 2016 um 19:50

Hallo Leute Ich wollte mal fragen, was genau zählt, um eine neue Stufe freizuschalten, Kämpfe auf ...

1 Antwort Bruchstein? PirateTrafalgarLaw am 15. Juni 2016 um 23:58

Wo finde ich denn das Item? Suche schon verzweifelt. :/

3 Antworten Buch der Priorität nightmare92 am 21. Mai 2016 um 13:23

Hallo, ich suche oben genannten Gegenstand. Weiß jemand wo genau man das findet? Danke im Voraus:)

keine Antworten besste waffen bis ghardia schacht Meister_dieb am 05. April 2016 um 13:20

Was sind eig die bessten Waffen die man bis ghardia schacht bekommen kann? bis jetzt habe ich nur ...

1 Antwort Traumflansch nightmare92 am 18. März 2016 um 11:58

Ich weiß nicht mehr wie ich noch dualisieren soll um endlich in Ebene 9 und 10 vom Zhonenkäfig zu ...

3 Antworten Dualisieren nightmare92 am 05. März 2016 um 08:07

Hallo, Ich brauche die Waffe Der Illusionist mit der Qualität Brilant und habe im moment Magisch. ...

5 Antworten Kurze Frage zu Richard (möglichst Spoilerfrei ... Chibi-Lina am 29. Februar 2016 um 10:04

Also Richard hat die Gruppe ja Story-bedingt ...

