Fragen und Antworten zu Tales of Monkey Island E1

Fragen

1 Antwort Hilfe bei der unzerbrechllichen flaschenpost peter-threepwood am 29. Dezember 2010 um 00:01

ich komm an der stlle wo man die flaschenpost öffnen können sollte nich weiter. ich war auf dem ...

keine Antworten internet WOL-F am 03. Juni 2010 um 19:24

braucht man internet um das spiel zu spielen?

keine Antworten wan wrd das spiel in den läden stähen dragonball141414 am 29. November 2009 um 18:54

wan wird das spiel in den deutschen läden stehen

keine Antworten Auf CD und ohne Internet? Laura-Threepwood am 02. August 2009 um 11:54

Hi, kann ich gedownloadete Spiele auch ohne das Download - Programm spielen und wenn möglich auch ...

2 Antworten Vorgeschichtliches Wissen Sugar am 26. Juli 2009 um 01:30

Sollte man die anderen Monkey Island Teile, aus Geschichtlichen Gründen über Monkey Island, gespielt ...

keine Antworten Überstzung? Der_Dunkle_Prinz am 14. Juli 2009 um 20:46

Weiß jemand wann das Spiel auf Deutsch rauskommt?

keine Antworten Wird es wieder gut werden? gelöschter User am 11. Juli 2009 um 10:24

Kann mir nicht vorstellen Monkey Island in 3D zu spielen. Hatte den 3. Teil ausprobiert und musste ...

keine Antworten MI 5 Auf CD und wenn ja wie viel? Laura-Threepwood am 09. Juli 2009 um 11:08

Hi Leute, ich bin ein großer Monkey Island-Fan der letzten Spiele und habe überlegt mir MI5 nun ...

