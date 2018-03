Fragen und Antworten zu Tales of Monkey Island

keine Antworten Wird ein neues monkey island kommen mariogalaxy am 11. Oktober 2012 um 00:20

Hi kanns sein dass nextes jahr ein neues monkey island kommt

keine Antworten Wo ist das Bild von Guybrush ... KikiManou am 31. Juli 2012 um 14:17

Ich bin an der Stelle, wo ich das Bild von Guybrush in das Medaillon einlegen soll, nur habe ich ...

1 Antwort wie komm ich durch den dschungel ? etiennek1 am 06. Mai 2012 um 14:15

wenn ich vom brunnen aus gehen der in der sackgasse is kommt als ersten affengeräuche und kein ...

keine Antworten Episode1,Episode2,Episode3,Episode4,Episode5 Alles ... isaiaSan am 14. April 2012 um 17:24

Wenn man tales of monkey island kauft sind dann ...

1 Antwort episode 4 mutti1995 am 18. Februar 2012 um 19:04

wie komme ich zu den beweisen vor gericht mit verbrennung und katze? wie kann ich in den jungel?

3 Antworten Episode 3 gr3g am 15. Februar 2012 um 16:14

Nachdem ich den Fisch auf die Bongos getan hab sollte die Zunge auftauchen aber ich finde sie nicht ...

1 Antwort Ist es denn gut? :D MAXICARAMELKING am 22. Januar 2012 um 18:50

Ist das Spiel die 32 Euro wert? (Steam-Preis)

1 Antwort Ist das Spiel komplett auf Deutsch? MAXICARAMELKING am 21. Januar 2012 um 19:54

Frage steht oben thx im vorraus :)

keine Antworten Kapitel 5 habe kein leichentuch was nun unwissender1234 am 27. November 2011 um 19:51

hi ich soll den riss zwischen den welten mit einem leichetuch verstopfen habe aber keins was nun?

1 Antwort Säure für Bild? (Episode 3) AntoLady am 27. Oktober 2011 um 12:57

In Episode 3 brauche ich Säure um das Bild sauber zu machen, um eine Grimasse zu bekommen. Der ...

3 Antworten Episode 1 ? ClaudeSpeed am 07. September 2011 um 22:32

Ich habe Tales of Monkey Island: Episode 1 und wollte mal fragen was mit Episode 1 gemeint ist.

1 Antwort Kapitel 3. Murray`s Stimme für die Bruderschaft. JustinhatAntworten am 07. September 2011 um 15:15

Ich bekomme einfach Murrays stimme nicht obwohl ich schon den rest erledigt hab.Noogis und Bugeyes ...

2 Antworten Karte für den altar weg ? bug ? AkibaSoldier am 25. August 2011 um 00:01

ich habe da ein problem und zwar bin ich bei der stelle wo ich die karte auf den altar legen muss um ...

1 Antwort lösungsvorschläge für kapitel 4 - stromschlag pales am 09. August 2011 um 13:06

hallo, habe bisher 4 von den 6 "zutaten" für den schwamm gefunden und kombiniert. jetzt komm ich ...

1 Antwort Wii Ware NIklas1603 am 02. August 2011 um 18:33

Ist die Version für Wii englisch mit deutschem untertext oder deutsch

