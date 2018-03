Fragen und Antworten zu Tales of Pirates

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Tales of Pirates oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Paar Fragen. Sephiroht am 18. Mai 2011 um 15:47

hi spiele das seit ca 3 oder 4 tagen bin lvl 22 Swordsman. 1. Wo ist der Händler Chiroro in einem ...

2 Antworten Wie benutzt man die Chest's? Enni_xD am 12. Februar 2011 um 02:54

Wie zum Bsp. Fary Coin Chest oder sowas ich habs in icicle city bekommen weiß aber nichts damit ...

1 Antwort pirate club kronker am 24. Oktober 2010 um 13:24

ich brauche bei tales of pirates einen club kann mir jeamnd einen sagen

1 Antwort Ich habe eine Frage? dennismartin am 03. Juni 2010 um 19:38

Wo kann ich mich alls lvl 70 am besten leveln?

1 Antwort Cheats... Lucas197 am 16. Januar 2010 um 10:04

Gibt es bei ToP irgentwelche Cheats? Ich brauch viel Geld.Blurry Blueprints sammeln oder die ...

1 Antwort leveln marcunderik am 02. Dezember 2009 um 15:54

kann mir jemand sagen wie ich am besten von lv18 bis lv25 komme?

1 Antwort wie erstellt man sich einen laden ? denn viele ... killaz101 am 20. November 2009 um 13:19

wenn man sachen hat die wenig wert sind möchte ...

1 Antwort leveln Chrsichtl am 15. November 2009 um 17:44

wo kann man als 42 voyager (con) am besten lvln?

1 Antwort wie komme ich an life skill points Patinator_8 am 02. August 2009 um 20:28

brauche life skill points

1 Antwort Wie repariert man sein boot? DBZDanny am 31. Mai 2009 um 16:57

bitte schnell antworten

1 Antwort hi ist das wie tales of symphonia oder anders? gelöschter User am 23. März 2009 um 19:19



1 Antwort Hilfe! Naruto-Kyuubi-Rasengan am 14. Dezember 2008 um 21:55

Ich habs mir gedownloadet und wollte es installiren da steht aber nur immer Connecting... WIe geht ...

1 Antwort sara haven fucki42 am 08. Dezember 2008 um 23:09

wie kann ich bei sara haven andocken

1 Antwort Wer spielts? ich scho Azurik008 am 06. November 2008 um 19:27

Bin auf Aegen Sea bin lvl 45 un Tank/Champion würd mich freuen wenn einer hier rein schreibt der ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Tales of Pirates jetzt! Bitte wähle die Platform: Online Leser-Wertung: 93 %

7 Bewertungen

zur Tales of Pirates