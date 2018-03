Fragen und Antworten zu Tales of Symphonia

Fragen

2 Antworten menschenfarm QueenElsi am 25. Dezember 2016 um 16:37

Hi In dem Raum ohne die zwei Monster zum entelektrisieren dieser wasauchimmer Zäune sind ist nen ...

keine Antworten Keine Aufagaben von der Katz-Gilde? CeroGami11 am 21. Juli 2016 um 11:31

Hallo Ich bin in Kapitel 8 kurz vor dem letzten Endboss. Wollte davor aber noch ein paar Aufgaben ...

keine Antworten Wo/Wann finde ich Maxwell? Tiamat-Phantom am 27. Mai 2016 um 12:28

Ich weiß nur, dass er irgendwie auf Exire zu finden sein soll. Wann kann man aber gegen ihn kämpfen?

keine Antworten Was bedeutet die Prozentanzeige? Tiamat-Phantom am 27. Mai 2016 um 12:25

Ich spiele schon ewig ToS, aber weiß noch immer nicht, was die Prozenanzeige bei den Charakteren zu ...

1 Antwort Monster entwickelt sich nicht! Tales of Symphonia ... Lucario_112 am 14. März 2016 um 13:21

Hallo! Ich spiele gerade ToS 2 und habe mir mit ...

7 Antworten ICH KANN SO NICHT SPIELEN YouSuck am 05. März 2016 um 15:45

Hilfe Leute ich habe das proplem das ich nicht mehr weiter spielen kann weil ich jetzt in den Ruinen ...

keine Antworten Hühnerknochen ichibigaara am 20. Dezember 2015 um 01:17

Dieses Item suche ich.Von welchem monster erhalte ich die? Ich dachte immer es seien diese Lamias, ...

1 Antwort Frage zu Tales Of Symphonia Dotnw.! LovePs3 am 30. Juli 2015 um 14:11

Hallo, Weis vielleicht jemand wie man Pakte 10 mal hintereinander schafft & 10 mal damit die ...

1 Antwort HILFE.! LovePs3 am 27. Juli 2015 um 19:58

Hilfe.! Ich habe bei Tos Dotnw bald Platin mir fehlen aber noch wenige plaudereien und ich weis ...

1 Antwort wer kann mir helfen bei Tales of symphonia 2 ? O1np7Mp am 27. April 2015 um 16:10

Ich habe mehrmals im Internet gelesen, dass es den Titel schwarzweißmeister gibt für Emil. Doch ich ...

2 Antworten Verwirrter gehts nicht ^^ Animefreak198 am 23. Januar 2015 um 21:43

Hallo zusammen Ich habe wieder angefangen Tales of Symphonia zu spielen und bin total ...

1 Antwort Animus und Stahlkugeln Black-Rayga am 22. September 2014 um 17:11

Hallo ich suche 2 items das nennt sich Animus und Stahlkugeln wo bekomme ich denn beide her?

keine Antworten Blitztempel Princess_Zelda1020 am 22. September 2014 um 15:32

Hallo, Ich bin jetzt im Blitztempel und soll einen Blitzableiter aktivieren, aber ich finde den ...

