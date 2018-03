Fragen und Antworten zu Tales of Symphonia Chronicles

Du hast ein Problem mit Tales of Symphonia - Chronicles oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community.

keine Antworten Stützpunkt Tethe'alla Codes PrincessShinee am 26. Dezember 2017 um 11:16

Hallo ^^ Ich bräuchte dringend hilfe ich verzweifel gerade am stützpunkt tethe'alla an den ...

keine Antworten Decus Besiegen - Kap-5 Chibi-Lina am 07. Oktober 2016 um 20:00

Bin an der Stelle, wo man auf ihn und Lloyd trifft und komme einfach nicht klar. Meine Leute sind ...

2 Antworten Lloyds titel Hitzkopf Freiheiter91 am 19. August 2016 um 16:00

Hallo an alle ToS gamer ! Ich spiele ToS bereits seit 10 Jahren noch zur Game Cube Zeit und muss ...

11 Antworten Lloyds Werte + evtl Spoilerhaltige Frage nach dem ... Chibi-Lina am 23. Juli 2016 um 20:57

Mir ist das vorher nie so recht aufgefallen, bis ...

keine Antworten Keine Aufgaben von der Katz-Gilde? (Tos dotnw) CeroGami11 am 21. Juli 2016 um 22:57

Hallo Ich bin in Kapitel 8 kurz vor dem letzten Endboss. Wollte davor aber noch ein paar Aufgaben ...

6 Antworten T-Typ/S-Typ genauere Erklärung bitte Chibi-Lina am 04. Juli 2016 um 21:25

Frage zu S- und T-Typen. Also ich versteh schon, dass T für Technik steht und damit wohl auch Magie ...

3 Antworten Kostüme Chibi-Lina am 28. Juni 2016 um 19:26

Habe zu Beginn ein paar Kostüme bekommen und weil ich die im Spiel nicht finden konnte, hab ich ein ...

keine Antworten Titel nightmare92 am 30. Mai 2016 um 16:57

Hallo, ich brauche Hilfe bei Zelos Titel Tetra-Angriff. Lloyd hat seinen Titel aber wenn ich das mit ...

2 Antworten Asgard Menschenfarm DARK_TENEBRAE am 23. April 2016 um 12:35

Ist es normal das beim 2. Versuch die Farm zu infiltrieren wenn man die Teams einteilt das einer der ...

9 Antworten Monster DPBrother am 08. Februar 2016 um 17:09

Ich habe die und Frage. Und zwar finde ich fast keine Monster die mit mir einen Pakt schließen ...

keine Antworten 2 Fragen (Dawn of the new World) ichibigaara am 24. Dezember 2015 um 04:00

Hallo, ich hab da zwei Fragen: 1. Füttern Wie kann ich beeinflussen, dass die Statuswerterhöhungen ...

2 Antworten Hühnerknochen (Dawn of the new World) ichibigaara am 20. Dezember 2015 um 01:20

Dieses Item suche ich.Von welchem monster erhalte ich die? Ich dachte immer es seien diese Lamias, ...

keine Antworten Fortsetzung der Komplettlösung zu "Dawn of the New ... garciastation am 16. Dezember 2015 um 13:40

Ein wunderbares Spiel! Vielleicht hat jemand des ...

3 Antworten schwerttänzer item drops Meister_dieb am 05. Dezember 2015 um 11:58

Welche items hinterlassen diese schwerttänzer eig? ich habe schon so offt versucht an die Drops ...

1 Antwort T-Type/S-Type ichibigaara am 01. Dezember 2015 um 15:56

Hallo Meine Frage bezieht sich weniger darauf, welchen Typ ich jedem geben soll (nehme dennoch gerne ...

