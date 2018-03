Fragen und Antworten zu Tales of World - Mythology

1 Antwort Leveln Bigray2013 am 16. Juli 2013 um 22:03

Ich habe ne swordsman lvl 62 kann mir jemand sagen, wo ich am besten und schneller lvln kann?

1 Antwort Gibts das wirklich ? Bigray2013 am 16. Juli 2013 um 20:15

Hey! Also ich habe ne neue attacke für swordsman erlernt (Dark Blade) und ich kann es nicht benutzen ...

1 Antwort Mehr als nur 7 jobs? kaiN_ am 21. Mai 2013 um 17:45

ich wollte wissen ob man mehr jobs haben kann, da ich ja den bishob bekommen wollte sondern den ...

2 Antworten lloyd spieleen nidi am 23. Oktober 2012 um 18:44

wie spielt man lloyd oder kratos usw

2 Antworten wo bekomme ichs her? Kuraikochan am 09. Juli 2012 um 19:04

wo kann man es kaufen, zu welchem preis, ist es auf englisch und ist es gut?

2 Antworten Charaktere Argorok16 am 07. Juli 2012 um 13:46

Bin ein großer fan der tails of reihe und will mir das spiel auch demnächst kaufen.Ich wollt aber ...

3 Antworten Radiant rüstung für Ninja? iklo am 28. Dezember 2011 um 10:41

Also bin lvl 50 Ninja und will endlich den Radiant Q. bekommen aber Eugene läst mich nicht gegen ihn ...

4 Antworten inventar voll Kreatur_84 am 25. September 2011 um 20:17

kann keine items mehr aufnehmen,da steht immer inventar voll. wo kann ich mein zeug lagern?

3 Antworten skills einstellen Kreatur_84 am 23. September 2011 um 12:59

da gibt es ja immer die tasten auf die man es verteilen kann. aber bei einer ist links und rechts ...

5 Antworten Ab welchem lvl lernt Senel seinen Special Move xXGumoXx am 15. April 2011 um 18:26

Ich hab Senel lvl 80 aber er hat immer noch keinen Special-Move erlernt

2 Antworten Gibt es auch die rüssis (braune schrift) auch für ... xXGumoXx am 09. April 2011 um 21:48

Oder gibt es die nur für lvl 40!?

2 Antworten Komme bei craft nicht weiter habe alles auf 100 ... xXGumoXx am 27. Februar 2011 um 20:59

Kann mir jmd bitte helfen

1 Antwort retten der menschen aus der hollowed bastion ! shrimp am 25. Februar 2011 um 00:00

Ich gehe mit meiner Mannschaft da hin, kann aber die Türen nicht öffnen obwohl Ich einen Schlüssel ...

3 Antworten Grappler Knuckles oder Venom? Stardustdragon am 06. Januar 2011 um 22:58

Welche von den beiden Waffen ist stärker? hab beide und weis net welche ich benutzen soll :S Thx ...

