Fragen und Antworten zu Tales of Xillia 2

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Tales of Xillia 2 oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

4 Antworten Zusatzdungeon problem Chibi-Lina am 31. Dezember 2016 um 23:59

Hallo. Ich habe mich mal am Zusatzdungeon versucht und stieß auf ein Problem, für das ich im Netz ...

2 Antworten Katzensuche Chibi-Lina am 27. Dezember 2016 um 23:58

Ich gehe gerade meine Liste durch und fürchte, dass ich 1 Katze nicht finden kann. Ich habe 97 ...

keine Antworten Felsen in der Felgana Mine Chibi-Lina am 26. Dezember 2016 um 18:03

In der Felgana gibt es wieder diese Felsen, von denen man Schätze finden kann, aber die scheinen ...

2 Antworten Brauche ein paar Tipps wo ich bestimme Gegenstände ... TalesOfFangirl am 19. Dezember 2016 um 16:54

Hallo, also ich spiele derzeit Das Spiel Tales of ...

12 Antworten Katzen durch Kurrier finden Chibi-Lina am 11. Dezember 2016 um 13:20

Hallo. ich wollte gerne die Katzenrouten koplettieren, mir fehlen aber auf einigen noch Katzen, die ...

5 Antworten alternative Outfits/Farben Chibi-Lina am 04. Dezember 2016 um 21:30

Hallo. ich habe durch absolvieren von character quests schon einige alternativfarben und kostüme ...

2 Antworten Kampfherausforderungen nightmare92 am 01. November 2016 um 17:12

Hallo, kann mir jemand sagen wie genau ich Fliegender Übergang und Gesalzene Kette ...

1 Antwort Woher bekomme ich Erdmantel, Harpienschneide und ... Nina3041 am 06. Oktober 2016 um 17:38

Hallöle, ich hab das Spiel jetzt schon geschafft ...

2 Antworten Charakter tauschen Hanuta-lg am 28. Mai 2016 um 22:08

ich kann während eines Kampfes nicht mit meine Hauptcharakter spielen wie kann ich das wieder ...

1 Antwort HILFE! - 4.Westtor (Blaue Passage) gewählt Hanuta-lg am 28. Mai 2016 um 12:23

Kann ich auch irgendwie weiter spielen wenn ich mich zum 4.Westtor (Blaue Passage) teleportiert ...

keine Antworten Schnell geld farmen AnimeFreak4Ever am 30. November 2015 um 19:09

Nabend Wo kann ich am besten schnell geld farmen, damit ich das heiße quelle ending freischalten ...

1 Antwort Kolosseum nightmare92 am 27. September 2015 um 11:17

Wie kann ich dort gegen Stahn, Cress, Rutee und Mint kämpfen? Danke im Voraus:)

1 Antwort Freundschaftstränke Yubi_chan am 09. September 2015 um 19:23

Hallo, ich wollte frage ob einer weiß wo man Freundschaftstränke kaufen kann, oder gibt es die nur ...

1 Antwort Wie kann ich Rollo nach Leronde schicken? Yubi_chan am 22. August 2015 um 22:52

Ich hab das Spiel durch gespielt und brauche für ne Quest ein Item was nur Rollo besorgen kann und ...

1 Antwort Wo find ich die Zugvogelfedern? MightyMarph am 22. August 2015 um 21:14

frage ist überschrift habs vergesse wo ich sie finde oder bei welchen mobs ich sie drope für die ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Tales of Xillia 2 jetzt! Bitte wähle die Platform: PS3 Leser-Wertung: 91 %

109 Bewertungen

zur Tales of Xillia 2