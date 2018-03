Fragen und Antworten zu Tales of Xillia

Fragen

1 Antwort Tales of xillia2 empfehlenswert? HelpIamANoob am 25. Juni 2017 um 20:15

Ich habe Tox gerade durchgespielt. Ich fand es ziemlich - Nahja. :-D Ist die Story wenn man sie mit ...

1 Antwort Materialien HelpIamANoob am 23. Juni 2017 um 20:52

Braucht man die für irgendwas? Ich möchte sie gerne für Ladenpunkte eintauschen aber nicht das ich ...

3 Antworten Kampf gegen Gilland und Celcius HelpIamANoob am 21. Juni 2017 um 16:20

Huhu, der Kampf macht mir zu schaffen. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Z.b bestimmtes Zubehör, ...

2 Antworten fort gandala bigturk am 01. März 2017 um 17:57

habe das Spiel durch und will das Titel stürmer des forts machen aber komm nicht rein weil da die ...

1 Antwort Problem mit Muzet (Solo Kampf) MillaMaxwell98 am 28. November 2016 um 02:53

Hallo Zusammen, Ich habe eine ziemlich wichtige Frage und hoffe, ihr könnt mir irgendwie ...

keine Antworten Millas Skills und Geisterverschiebung ichibigaara am 19. Februar 2016 um 02:37

Wie funktionieren eigentlich die beiden Fertigkeiten von Milla: "Stabile Verschiebung" und "Freie ...

2 Antworten Kommentare und Sprüche nach jedem Kampf. garciastation am 18. Februar 2016 um 16:41

Hallo. Kann mir jemand bitte sagen, ob ich die die Sprüche und Kommentare nach jedem Kampf abstellen ...

2 Antworten Jude Artes ichibigaara am 29. Dezember 2015 um 00:34

Braucht Jude für seine Artes eigentlich den physischen Angriff oder den Arte Angriff? Normalerweise ...

1 Antwort Riesengroßes Problem! Papagei999 am 19. Mai 2015 um 23:59

Ich spiele seit langen TAles of Xillia und muß fetsstellen das ich langsam einen bug entdeckt ...

1 Antwort Lebensmittel Zocke1988 am 17. April 2015 um 22:28

Warum kann ich immer nur ein Gericht vom LebensmittelHändler kaufen? Möchte dies gerne erhöhen ( ...

1 Antwort Magnus Zero Zocke1988 am 10. April 2015 um 16:01

Ich bin gerade bei diesem Magnus Zero Boss! Der ist mir gerade zu schwer trotz Level 79. Weiß ...

1 Antwort Neues Spiel + wieder mit Jyde? Darkhawk1221 am 17. Januar 2015 um 21:21

Hey! Ich bin gerade bei meinem ersten Durchgang mit Xillia. Habe Jyde am Anfang ausgewählt. Nun hab ...

1 Antwort Patch/Update geht nicht Darkhawk1221 am 10. Januar 2015 um 02:19

Hallo! Folgendes Problem: Ich kann keine meiner Ps3 spiele updaten, xillia mit dabei. Wenn ich auf ...

1 Antwort Welches Tales-Game zuerst? Darkhawk1221 am 07. Januar 2015 um 14:06

Hallo! Habe mir beim PSN store den Xillia/Graces f bundle gekauft und nun weiß ich nicht mit ...

1 Antwort hi ich habe frage zu dem objektladen Peter9110 am 21. Dezember 2014 um 17:21

wann kommo allesteiler kaufen?

